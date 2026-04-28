Sociales
28 de abril de 2026 a la - 13:00

Fulbright Paraguay desarrolló su Asamblea General Ordinaria

Asamblea General FULBRIGHT Paraguay
Asociación Fulbright Paraguay, Asociaciones Aliadas Education USA Py, Youth Council Paraguay y miembros del Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos.Heber Carballo

La Asociación Fulbright Paraguay llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria para el cierre del ejercicio fiscal 2025. El encuentro tuvo lugar en el Salón Auditorio de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham) en Asunción. Durante la jornada, los miembros designaron a las autoridades de la mesa asamblearia y aprobaron el acta de la sesión anterior.

Por Nadia Cano
Asamblea General FULBRIGHT Paraguay
María Hermosa, Sergio Jiménez, Andrea Gonzalez Esteche y Suemayah Abu-Douleh.
Asamblea General FULBRIGHT Paraguay
Julio Mendez, Claudia Arietti, Arturo Cardus.
Asamblea General FULBRIGHT Paraguay
Alejandra Acuña de Education USA PY, Rita Irala y Jazmin Núñez del Youth Council PY Board Members.
Asamblea General FULBRIGHT Paraguay
Luis Recalde y Paloma Fernández.
Asamblea General FULBRIGHT Paraguay
Jazmin Benítez, Camila Aguirre y Matias Romero Moriya.