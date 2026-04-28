Fulbright Paraguay desarrolló su Asamblea General Ordinaria

La Asociación Fulbright Paraguay llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria para el cierre del ejercicio fiscal 2025. El encuentro tuvo lugar en el Salón Auditorio de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham) en Asunción. Durante la jornada, los miembros designaron a las autoridades de la mesa asamblearia y aprobaron el acta de la sesión anterior.