El Renacer Albirrojo: un estreno con garra guaraní

En una noche cargada de emoción, se celebró el avant premiere de El Renacer Albirrojo en Cinemark, Paseo La Galería. El evento reunió a protagonistas y figuras del deporte para revivir el emotivo camino de Paraguay hacia el Mundial 2026, tras 16 años de ausencia. Bajo la dirección de Armando Aquino y Alfredo Galeano, el documental retrata la resiliencia de un pueblo que recuperó la fe. Tras este exclusivo estreno, la película llegará oficialmente a todos los cines a partir de hoy.