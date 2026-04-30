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30 de abril de 2026 a la - 01:00

El Renacer Albirrojo: un estreno con garra guaraní

Justo Villar, Tana Schémbori, Juan Carlos Maneglia, Silvia Caballero, Armando Aquino y Alfredo Galeano en el avant premiere de la película El Renacer Albirrojo
Justo Villar, Tana Schémbori, Juan Carlos Maneglia, Silvia Caballero, Armando Aquino y Alfredo Galeano.Pedro Gonzalez

En una noche cargada de emoción, se celebró el avant premiere de El Renacer Albirrojo en Cinemark, Paseo La Galería. El evento reunió a protagonistas y figuras del deporte para revivir el emotivo camino de Paraguay hacia el Mundial 2026, tras 16 años de ausencia. Bajo la dirección de Armando Aquino y Alfredo Galeano, el documental retrata la resiliencia de un pueblo que recuperó la fe. Tras este exclusivo estreno, la película llegará oficialmente a todos los cines a partir de hoy.

Por Nadia Cano
Fabricio Peralta y Gustavo Peralta en el avant premiere de El Renacer Albirrojo
Fabricio Peralta y Gustavo Peralta.
Beatriz Campos, Mercedes Aponte, María Eugenia Harrison y Margarita Aponte en el avant premiere de El Renacer Albirrojo
Beatriz Campos, Mercedes Aponte, María Eugenia Harrison y Margarita Aponte.
Toto González, Néstor Visendaz, Carmela Pomata y Oliver Koop en el avant premiere de El Renacer Albirrojo
Toto González, Néstor Visendaz, Carmela Pomata y Oliver Koop.
Enrique Pavón y Andrés Kemper en el avant premiere de El Renacer Albirrojo
Enrique Pavón y Andrés Kemper.
Amado Adorno junto con María Rehnfeldt en el avant premiere de El Renacer Albirrojo
Amado Adorno junto con María Rehnfeldt.
Miltón Gaona y Larisa Riquelme en el avant premiere de El Renacer Albirrojo
Milton Gaona y Larisa Riquelme.
Valeska Giménez, Fernando Jiménez junto con Renato y Giuliana en el avant premiere de El Renacer Albirrojo
Valeska Giménez, Fernando Jiménez junto con Renato y Giuliana.
Daniela Uriarte y Ricardo Arias en el avant premiere de El Renacer Albirrojo
Daniela Uriarte y Ricardo Arias.