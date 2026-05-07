Sociales
07 de mayo de 2026 a la - 01:00

Grupo Garden celebró el Día del Trabajador con un gran encuentro

Mujer con conjunto de denim negro y camiseta blanca junto a hombre con camisa blanca, sonrientes en un ambiente festivo iluminado.
Tere Codas y Didier Arias.Silvio Rojas

En un ambiente distendido y festivo, el Grupo Garden conmemoró el Día del Trabajador con una celebración realizada en el Centro de Eventos de Paseo La Galería. Colaboradores e invitados especiales compartieron una jornada de integración y camaradería, en un espacio pensado para reconocer el compromiso y la labor de su equipo.

Por ABC Color
Dos mujeres sonrientes, una con blusa de estampado animal y la otra con blusa burdeos, posan en un fondo colorido en un evento festivo.
Vanessa Colmán e Ingrid Ferreira.
Hombre canoso en camiseta negra y mujer en blusa blanca sonríen juntos en ambiente festivo, con luces brillantes al fondo.
Nufro Arias y Magdalena de Arias.
Cinco personas sonríen en ambiente festivo; mujeres con vestidos y chaquetas, hombre en camisa marrón, luces brillantes de fondo.
Vivían Castro, Laura López, Dani Park, Olivia González y Belén Castillo.
Hombre con camiseta negra y barba, y mujer en enterizo azul con gafas de sol, sonríen en un ambiente festivo en el escenario.
Diego Benítez y Majo Ramírez.
Tres jóvenes posan sonrientes: una con vestido verde, otra con camiseta negra y pantalones cortos, y otra en blusa marrón y shorts, en un ambiente festivo.
Sahari Naumann, Thiara Zaván y Micaela Viera.
Dos hombres sonríen, uno con camiseta negra y otro con camiseta roja, en un ambiente festivo con luces coloridas.
Kevin Giménez y Gabriel Vera.
Dos hombres, uno con camiseta blanca y otro con camiseta verde, en un ambiente festivo con luces de colores y mesas al fondo.
Pablo Benítez y Pablo González.
Tres hombres sonrientes posan juntos, luciendo camisetas blancas y verdes, en ambiente festivo iluminado en tonos púrpuras.
Alex Acha, Fabio Meza y Willy Comet.