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09 de mayo de 2026 a la - 01:00

CorppoLive presentó una alianza internacional en medicina estética

Centro de Medicina Estética Integral CorppoLive
Ana Rodas y Raúl Fanego. Fernando Romero

El Centro de Medicina Estética Integral CorppoLive fue escenario del lanzamiento oficial de la alianza entre el reconocido especialista en Anti Aging Medicine, Teguh Tanuwidjaja, y la Asociación Paraguaya de Medicina Estética. Profesionales del sector e invitados especiales participaron de un encuentro que destacó el intercambio de conocimientos y la innovación en el ámbito de la medicina estética.

Por ABC Color
Centro de Medicina Estética Integral CorppoLive.
Tegut Tauwidjaja y Matías Rodas.
CorppoLive
Johan Palhano y Renata Mendoza.
CorppoLive
Blas Fleitas, Liz Armoa y Blas Rodas.
Centro de Medicina Estética Integral CorppoLive
Débora Egea y Gerard Boix.
Centro de Medicina Estética Integral CorppoLive
Giuliana Peña, Mirian Alvarenga y Patricia Doldán.
Centro de Medicina Estética Integral CorppoLive
Keyla Delgado y Verónica Marín.
Centro de Medicina Estética Integral CorppoLive
Andrea Lezcano y Patricia Boggino.