CorppoLive presentó una alianza internacional en medicina estética

El Centro de Medicina Estética Integral CorppoLive fue escenario del lanzamiento oficial de la alianza entre el reconocido especialista en Anti Aging Medicine, Teguh Tanuwidjaja, y la Asociación Paraguaya de Medicina Estética. Profesionales del sector e invitados especiales participaron de un encuentro que destacó el intercambio de conocimientos y la innovación en el ámbito de la medicina estética.