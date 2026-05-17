Sociales
17 de mayo de 2026 a la - 01:00

Emotivo brindis en homenaje a mamá

Mujer con cabello recogido y vestido de lunares sonríe junto a un hombre con capa de pelaje, ambos de pie en un elegante pub.
Carolina Sosky y Raúl Fanego.Silvio Rojas

El reconocido ginecólogo Dr. Raúl Fanego encabezó un emotivo homenaje dedicado a las madres en un encuentro exclusivo. La velada celebró la figura materna como pilar fundamental, brindando un espacio de bienestar integral para las mujeres. Durante el evento, destacados especialistas en dermatología, nutrición y reumatología ofrecieron consejos clave para resaltar la importancia del cuidado personal, tanto físico como emocional. El encuentro culminó con un brindis de honor, reafirmando el valor de la salud femenina y el rol esencial de la madre en la sociedad actual.

Por Nadia Cano
Tres mujeres sonríen, una con blusa negra, otra con abrigo rojo y la última en abrigo negro, en ambiente festivo.
Cintia Rodríguez, Paola Hornung y Carolina Martínez Cano.
Dos mujeres sonrientes, una en blusa negra y otra en vestido rosa pálido, posan en un evento elegante con fondo de barra de bebidas.
Adriana Amarilla y Melva de Gracia-Han.
Tres mujeres sonrientes: una en chaqueta estampada, otra en vestido marrón y la tercera en vestido negro con accesorios brillantes.
Leticia Vallejos, Zoraya Bittar y Silvia Ehreke.
Dos mujeres sonríen juntas: una con blusa floral y chaqueta negra, otra en vestido burdeos y chaqueta de pelaje. Fondo moderno.
Carolina Castillo y Valeria Gallarini.
Dos mujeres sonrientes, una con abrigo dorado y negro y otra con vestido negro, posan en elegante ambiente festivo con mesas decoradas.
Marité Rasmussen y Adriana Gallitelli.
Tres mujeres posan sonrientes en un salón iluminado, luciendo vestimentas elegantes de colores variados.
Marité Espinola, María José Miranda y Ruth Varzan.
Dos mujeres sonrientes, una en blusa azul con chaqueta y otra en blusa negra, posan en un ambiente festivo.
Carolina Zárate y Mirtha Alcaraz.
Tres personas sonríen en un elegante evento: hombre en chaqueta beige, mujer rubia en atuendo negro y mujer en blanco con bufanda colorida.
Roger Rolón, Ana Campuzano y Mirtha Ramírez.
Dos mujeres sonríen durante un brindis, una viste chaqueta de cuero negra y la otra una blusa negra con falda blanca con puntos.
Eliana Alvarenga y Jessica Saavedra.