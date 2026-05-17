Emotivo brindis en homenaje a mamá

El reconocido ginecólogo Dr. Raúl Fanego encabezó un emotivo homenaje dedicado a las madres en un encuentro exclusivo. La velada celebró la figura materna como pilar fundamental, brindando un espacio de bienestar integral para las mujeres. Durante el evento, destacados especialistas en dermatología, nutrición y reumatología ofrecieron consejos clave para resaltar la importancia del cuidado personal, tanto físico como emocional. El encuentro culminó con un brindis de honor, reafirmando el valor de la salud femenina y el rol esencial de la madre en la sociedad actual.