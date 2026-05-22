Homenaje y donación en el Museo de Arte Sacro.

La Delegación Paraguaya de la Hermandad de Santa María del Alcázar celebró una emotiva ceremonia en el Auditorio Franca Bo del Museo de Arte Sacro. Durante el encuentro, se formalizó la donación de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora Santa María del Alcázar de Toledo, una pieza de gran valor devocional. Asimismo, la comunidad brindó un sentido y merecido reconocimiento a Nicolás Darío Latourrette Bo por su destacada trayectoria. El importante acto contó con la distinguida presencia de referentes del arte, diplomáticos e invitados especiales.