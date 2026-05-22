Sociales
22 de mayo de 2026 a la - 08:00

Homenaje y donación en el Museo de Arte Sacro

Tres hombres en el Museo de Arte Sacro, uno en vestimenta eclesiástica y dos con trajes, sonriendo en entorno decorado con cortinas rojas.
Arzobispo emérito monseñor Edmundo Valenzuela, Nicolás Latourrette y Antonio Rivas.Silvio Rojas

La Delegación Paraguaya de la Hermandad de Santa María del Alcázar celebró una emotiva ceremonia en el Auditorio Franca Bo del Museo de Arte Sacro. Durante el encuentro, se formalizó la donación de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora Santa María del Alcázar de Toledo, una pieza de gran valor devocional. Asimismo, la comunidad brindó un sentido y merecido reconocimiento a Nicolás Darío Latourrette Bo por su destacada trayectoria. El importante acto contó con la distinguida presencia de referentes del arte, diplomáticos e invitados especiales.

Por Nadia Cano
Mujeres sonrientes con atuendos coloridos y un hombre en traje oscuro en un evento en el Museo de Arte Sacro.
Rocío Cochón, Mariana Suárez, Carmen Vega y Daniel Navas
Hombre alto con traje claro y mujer de cabello rizado en chaqueta negra, ambos posando en un ambiente de ceremonia con luz tenue.
Hans Bothun junto con María Antonia de Gwynn.
Cuatro mujeres posan ante la cámara, vistiendo abrigos de diferentes colores y estilos en ambiente interior oscuro.
María Luisa de Pratt, Luz Schembori, María Zaragoza y Julia Alonso.
Dos mujeres, una con abrigo gris y blusa azul y otra en elegante atuendo negro, conversan en ambiente de homenaje.
Alda Cardozo y Juana Inés de Soerensen.
Tres mujeres sonrientes: una con chaleco negro, otra en abrigo blanco y una más con chaqueta negra, sobre piso de baldosas en un entorno exterior.
Rosa Funes, Gloria Cruz y Zuny Rolón.
Jeison Granados sonriente en esmoquin azul oscuro, junto a mujer con abrigo negro y camisa de rayas, en un jardín.
Jeison Granados, embajador de Costa Rica y Viviana Campos.
Hombre alto con traje claro y mujer de cabello rizado en chaqueta negra, ambos posando en un ambiente de ceremonia con luz tenue.
Auditorio Franca Bo del Museo de Arte Sacro.
Homenaje y donación en el Museo de Arte Sacro
Homenaje y donación en el Museo de Arte Sacro.