Embajada de EE. UU homenajeó a aliados de Freedom 250

El Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, ofreció una recepción en su residencia para reconocer a las empresas e individuos que apoyaron la iniciativa Freedom 250. El evento honró a los auspiciantes del Programa de Becas Hayes, la Feria Internacional del Libro y las celebraciones del Día de la Independencia estadounidense. Durante la velada, se destacó al programa de inglés por sus veinte años beneficiando a más de 2.200 estudiantes paraguayos. La actividad promovió los valores democráticos y fortaleció los lazos bilaterales entre ambas naciones.