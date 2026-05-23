Sociales
23 de mayo de 2026 a la - 08:00

Embajada de EE. UU homenajeó a aliados de Freedom 250

Mujer en vestido blanco y chaqueta beige flanqueada por hombres en trajes oscuros, todos sonriendo en un evento formal.
Elias Saba, Estefania Elicetche y Robert Alter, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos.Silvio Rojas

El Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, ofreció una recepción en su residencia para reconocer a las empresas e individuos que apoyaron la iniciativa Freedom 250. El evento honró a los auspiciantes del Programa de Becas Hayes, la Feria Internacional del Libro y las celebraciones del Día de la Independencia estadounidense. Durante la velada, se destacó al programa de inglés por sus veinte años beneficiando a más de 2.200 estudiantes paraguayos. La actividad promovió los valores democráticos y fortaleció los lazos bilaterales entre ambas naciones.

Por Nadia Cano
Hombre mayor con barba canosa y gafas, mujer joven en abrigo claro, hombre de mediana edad en traje azul, y hombre con saco oscuro en ambiente de conmemoración.
José Luis Salomón, Sofia Ramírez, Peter Hansen y Matias Relancio.
Mujer con blusa rosa y gafas junto a hombre con blazer oscuro en evento diplomático con símbolos institucionales de Paraguay.
Carson Villalba y Mónica Thompson.
Tres personas sonriendo en un evento, un hombre de traje gris en el centro, flanqueado por dos mujeres, una con abrigo oscuro y otra en blazer negro y falda roja.
Laura Ramos, Gustavo Saba y Tania Peña.
Tres hombres en trajes formales sonríen. Ambiente azul diplomático con símbolos en el fondo.
Walter Hermosa, Gustavo Olmedo y Carlos Ramírez.
Hombres sonrientes en blazers frente a fondo azul con el emblema del gobierno de EE. UU.
Daniel Ortiz y Allan Sosa.