Sociales
24 de mayo de 2026 a la - 08:00

Cóctel en honor a exportadores del Perú

Mujer en blusa oscura interactúa con cuatro hombres, uno alto con traje oscuro y otros con suéteres, rodeados de banderas de Perú y Paraguay.
Juan Pablo Artaza, Carlos Arévalo, María Antonia Masana, embajadora de Perú en Paraguay, Pablo Cuevas y Doryan Zea.Silvio Rojas

La Embajada del Perú en Paraguay ofreció un cóctel en su sede diplomática para agasajar a los representantes de las empresas participantes de la Segunda Misión Comercial de Exportadores Peruanos. El encuentro social reunió a miembros del cuerpo diplomático y empresarios en el marco de una iniciativa que reunió a doce firmas del país andino. El evento buscó fortalecer los lazos económicos bilaterales y abrir nuevas oportunidades de negocios.

Por Nadia Cano
Mujer de cabello plateado sonriente en chaqueta brillante, junto a tres personas vestidas formalmente, en ambiente moderno y bien iluminado.
Sandra Anchiraico, María Alejandra Dávila, Sandra Darcourt y Noé Morán.
Tres mujeres sonrientes: una con abrigo marrón, otra en vestido rojo y la última en suéter gris, en un entorno elegante.
Claudia Barboza, Kathleen Olsen y María Luisa Álvarez.
Dos mujeres, una con blusa blanca y otra con patrón colorido, sonríen en un evento formal con ambiente cordial.
Anahí Quiñónez y Carolina Vergara.
Mujer con abrigo marrón, hombre en saco gris y mujer con chaqueta roja sonríen juntos en un entorno decorativo.
Rocío Bazán López, Edgardo Huaman y Coca Barreto.
Hombre de traje oscuro y mujer en vestido negro sonríen en evento social decorado con tenue iluminación.
Javier Ocampo y Rocío Mantilla.
Mujer de cabello castaño en blusa negra y pantalón a rayas sonríe levemente, mientras un hombre y otra mujer escuchan atentamente.
Janet Retamozo, Tomás de la Torre y Viviana Cáceres.
Tres personas sonriendo en evento social: mujer con chaqueta verde y gafas, hombre serio en abrigo negro, y hombre sonriente en blazer gris.
Iván Carcamo, Lisset Alvarado y Renato Reyes.