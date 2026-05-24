Cóctel en honor a exportadores del Perú

La Embajada del Perú en Paraguay ofreció un cóctel en su sede diplomática para agasajar a los representantes de las empresas participantes de la Segunda Misión Comercial de Exportadores Peruanos. El encuentro social reunió a miembros del cuerpo diplomático y empresarios en el marco de una iniciativa que reunió a doce firmas del país andino. El evento buscó fortalecer los lazos económicos bilaterales y abrir nuevas oportunidades de negocios.