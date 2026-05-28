La Sílfide llegó al Teatro Municipal de Asunción

El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM) llevó a cabo el estreno del clásico del ballet romántico “La Sílfide” en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane con la participación especial de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Instituto Municipal de Arte (IMA). El evento fue realizado en honor a los patrocinadores, por ello, asistieron los benefactores de la Asociación Amigos del Ballet, familiares de los bailarines e invitados especiales.