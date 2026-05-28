Sociales
28 de mayo de 2026 a la - 01:00

La Sílfide llegó al Teatro Municipal de Asunción

El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción estrena “La Sílfide”, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.
Miguel Bonnin, director del BCMM, junto con Olivia Aranda de Soto. Pedro González

El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM) llevó a cabo el estreno del clásico del ballet romántico “La Sílfide” en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane con la participación especial de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Instituto Municipal de Arte (IMA). El evento fue realizado en honor a los patrocinadores, por ello, asistieron los benefactores de la Asociación Amigos del Ballet, familiares de los bailarines e invitados especiales.

Por ABC Color
El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción estrena “La Sílfide”, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.
Gabriela Zavala, Erika Zimmermann y Liliana Rendón.
El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción estrena “La Sílfide”, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.
Cecilia Osorio Zaputovich y Cecilia Zaputovich.
El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción estrena “La Sílfide”, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.
Caio Winckler y Ángeles Paredes.
El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción estrena “La Sílfide”, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.
Macarena Vallejo encarnó a la Sílfide en el gran estreno de la obra.
El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción estrena “La Sílfide”, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.
Paula Canese, Sofía Soto y Saori Oka.
El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción estrena “La Sílfide”, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.
Belén Say y Sara Maldonado.
El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción estrena “La Sílfide”, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.
Anika Zarske y Bianca Valdez.
El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción estrena “La Sílfide”, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.
Vanessa Rogalski y Débora Augusto.