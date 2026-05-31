Sociales
31 de mayo de 2026 a la - 01:00

Cena de gala aniversario de la Comunidad Iberoamericana

Mag. Olga Lezcano, Dra. Sanie Romero de Velázquez, Mag. Rossana Gavilán, Mag. Elodia Sosa y Dr. Eduardo Velázquez Romero.
Mag. Olga Lezcano, Dra. Sanie Romero de Velázquez, Mag. Rossana Gavilán, Mag. Elodia Sosa y Dr. Eduardo Velázquez Romero.

La Comunidad Iberoamericana, integrada por el Colegio Iberoamericano y la Universidad Iberoamericana (UNIBE), realizó una emotiva cena de gala aniversario en homenaje a docentes y colaboradores.

Por Marlene Aponte, ABC Color

El encuentro, desarrolló en el Hotel Guaraní, representó un espacio de reconocimiento y gratitud hacia docentes, funcionarios y colaboradores, cuya labor diaria contribuye a consolidar la excelencia académica y humana que caracteriza al Colegio Iberoamericano y a la UNIBE.

José Pérez Reyes, Mirta Báez, Claudia Sanabria y Sergio Alcaraz.
José Pérez Reyes, Mirta Báez, Claudia Sanabria y Sergio Alcaraz.
Dos mujeres sonrientes, una con vestido azul oscuro y abrigo negro, otra con vestido morado y chaqueta de cuero, en un entorno festivo.
Inés Riquelme e Ingrid Dioverti.
Cuatro mujeres en vestidos formales sonríen en la alfombra roja, con un fondo decorado con mensajes de aniversario.
Cynthia Duarte, Raquel Valdez, Mónica Villalba y Ana Gill.
Dos mujeres sonríen, una con suéter claro y otra en vestido rojo, en ambiente festivo con pastel decorado.
Jaime Velázquez y Dra. Sanie Romero de Velázquez.
Mujeres sonrientes en gala, una con vestido rojo y otra con vestido negro, en un salón elegantemente decorado.
Esmilce González y Liza Prieto.
Mujer de pie sonriente con vestido floral y chal oscuro, sosteniendo un bolso en un evento formal con decoración sofisticada.
Erika Cañete.
Hombre con traje oscuro y corbata clara, y mujer con vestido azul y abrigo claro, sonríen en elegante evento sobre alfombra roja.
Guillermo Martínez y Mirta Coronel.
Cuatro mujeres elegantes sonríen en un evento, visten vestidos de diversos colores, en un ambiente festivo con fondo decorativo.
Jacqueline Miranda, Sandra Castillo, Carmiña Bobadilla y Mónica Rivera.
Mujer en vestido azul claro firma mural de felicitaciones, sosteniendo cartera dorada, en elegante ambiente de celebración.
Los invitados dejaron sus mensajes en el panel, ubicado para celebrar el aniversario de la Comunidad Iberoamericana.
Veinticuatro personas en vestimenta formal rodean un pastel con el número 55 en un ambiente festivo y decorado con cortinas blancas.
Participantes de la cena de gala del 55 aniversario de la Comunidad Iberoamericana, conformada por el Colegio Iberoamericano y la UNIBE.