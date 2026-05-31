31 de mayo de 2026 a la - 01:00
Cena de gala aniversario de la Comunidad Iberoamericana La Comunidad Iberoamericana, integrada por el Colegio Iberoamericano y la Universidad Iberoamericana (UNIBE), realizó una emotiva cena de gala aniversario en homenaje a docentes y colaboradores.
El encuentro, desarrolló en el Hotel Guaraní, representó un espacio de reconocimiento y gratitud hacia docentes, funcionarios y colaboradores, cuya labor diaria contribuye a consolidar la excelencia académica y humana que caracteriza al Colegio Iberoamericano y a la UNIBE.
José Pérez Reyes, Mirta Báez, Claudia Sanabria y Sergio Alcaraz. Inés Riquelme e Ingrid Dioverti. Cynthia Duarte, Raquel Valdez, Mónica Villalba y Ana Gill. Jaime Velázquez y Dra. Sanie Romero de Velázquez. Esmilce González y Liza Prieto. Erika Cañete. Guillermo Martínez y Mirta Coronel. Jacqueline Miranda, Sandra Castillo, Carmiña Bobadilla y Mónica Rivera. Los invitados dejaron sus mensajes en el panel, ubicado para celebrar el aniversario de la Comunidad Iberoamericana. Participantes de la cena de gala del 55 aniversario de la Comunidad Iberoamericana, conformada por el Colegio Iberoamericano y la UNIBE.