QUIMFA presentó su nueva línea dermatológica CosmeClinik Faster

QUIMFA S.A. organizó una exclusiva velada en el Gran Hotel del Paraguay para presentar oficialmente CosmeClinik Faster, su innovadora línea enfocada en la renovación, corrección y control de la piel. El evento reunió a destacados profesionales de la dermatología, quienes conocieron las nuevas soluciones diseñadas para tratar manchas, signos de fotoenvejecimiento e imperfecciones en pieles con tendencia grasa. Con este lanzamiento, la compañía reafirmó su compromiso con la ciencia aplicada a la salud cutánea.