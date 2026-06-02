Sociales
02 de junio de 2026 a la - 01:00

QUIMFA presentó su nueva línea dermatológica CosmeClinik Faster

Cuatro personas sonríen en evento; un hombre de traje azul habla mientras mujeres en atuendos elegantes lo acompañan.
Eduardo Liseras, María José Calvo, Mónica Jara y Eduardo Mazó.Silvio Rojas

QUIMFA S.A. organizó una exclusiva velada en el Gran Hotel del Paraguay para presentar oficialmente CosmeClinik Faster, su innovadora línea enfocada en la renovación, corrección y control de la piel. El evento reunió a destacados profesionales de la dermatología, quienes conocieron las nuevas soluciones diseñadas para tratar manchas, signos de fotoenvejecimiento e imperfecciones en pieles con tendencia grasa. Con este lanzamiento, la compañía reafirmó su compromiso con la ciencia aplicada a la salud cutánea.

Por Nadia Cano
Cuatro personas sonrientes posan en un evento, vestidas elegantemente con atuendos variados frente a un fondo de la marca CosmeClinik.
Sandra de Oliveira, Javier Villagra, Ana Claudia Rivas y Vivían Benítez.
Dos hombres con chaqueta gris y abrigo negro posan juntos ante estantes de productos CosmeClinik en un ambiente iluminado.
Alberto Pereira y Rubén Viveros.
Dos mujeres sonrientes visten un traje gris y camisa blanca con jeans, posando frente a un fondo decorativo con productos cosméticos.
Lara Harrison y Patricia Ávalos.
Tres mujeres sonrientes en elegante vestimenta: dos en vestidos oscuros y una en conjunto de pantalones, rodeadas de productos CosmeClinik.
Natalia Fernández, Romina Contreras y Nathalia Villalba.