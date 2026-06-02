“Todo lo iluminado” celebró el arte y la trayectoria cultural

La Galería Verónica Torres Colección de Arte formó parte de una nueva edición de La Noche de Galerías con la muestra colectiva “Todo lo iluminado”, presentada en el Shopping Mariscal. La exposición reunió obras de destacados artistas y propuso un recorrido por tres décadas de gestión cultural, reafirmando el compromiso de la galería con la difusión e internacionalización del arte paraguayo.