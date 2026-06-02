Sociales
02 de junio de 2026 a la - 01:00

“Todo lo iluminado” celebró el arte y la trayectoria cultural

Exposicion Noche de galeria,Shopping Mariscal
Laura Gauto, Joyce Duré y Jimena Acosta. Pedro Gonzalez

La Galería Verónica Torres Colección de Arte formó parte de una nueva edición de La Noche de Galerías con la muestra colectiva “Todo lo iluminado”, presentada en el Shopping Mariscal. La exposición reunió obras de destacados artistas y propuso un recorrido por tres décadas de gestión cultural, reafirmando el compromiso de la galería con la difusión e internacionalización del arte paraguayo.

Por ABC Color
Exposicion Noche de galeria,Shopping Mariscal
María Teresa Recalde, Silvana Domínguez y Julieta Isasi.
Exposicion Noche de galeria,Shopping Mariscal
Gustavo Restrepo, Ana Scappini, Rocío Ortega y Édgar Insfrán.
Exposicion Noche de galeria,Shopping Mariscal
Liliana Núñez, Liliana Elizeche, Isabel Blanco, Alfredo García y Marisol Benítez.