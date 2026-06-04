Presentaron libro sobre lingüística en Villa Palmeral

La Embajada de Francia en Paraguay organizó la presentación del libro “La Lingüística y nuestras prácticas discursivas”, escrito por las académicas Sara Delicia Villagra-Batoux y María Gloria Pereira Turquin. El evento tuvo lugar en “Villa Palmeral”, residencia de la misión diplomática francesa. La obra, publicada por la Editorial Servilibro, destaca el lenguaje y la construcción de identidades en la sociedad contemporánea. La actividad reunió a figuras del ámbito académico y cultural.