Sociales
04 de junio de 2026 a la - 01:00

Presentaron libro sobre lingüística en Villa Palmeral

Pierre-Christian Soccoja en traje oscuro sonríe junto a una mujer con vestido blanco y abrigo negro, en un ambiente social iluminado.
Delicia Villagra y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay.Silvio Rojas

La Embajada de Francia en Paraguay organizó la presentación del libro “La Lingüística y nuestras prácticas discursivas”, escrito por las académicas Sara Delicia Villagra-Batoux y María Gloria Pereira Turquin. El evento tuvo lugar en “Villa Palmeral”, residencia de la misión diplomática francesa. La obra, publicada por la Editorial Servilibro, destaca el lenguaje y la construcción de identidades en la sociedad contemporánea. La actividad reunió a figuras del ámbito académico y cultural.

Por Nadia Cano
Zully Vera de Molinas con abrigo fucsia en evento, rodeada de cuatro personas posando formalmente en un ambiente decorado con piedra.
Carlos Ferreira, Valentina Canese, María Gloria Pereira, Blanca Ovelar y Feliciano Acosta.
Cristina Goralewski sonríe junto a otra mujer, vestida elegantemente en un evento social con luces cálidas y decoración festiva.
Cristina Goralewski y Nelly Cristaldo.
Ticio Escobar de saco oscuro y camisa blanca con bolsa amarilla, junto a Bernardo Neri Farina de saco azul y libro en mano.
Ticio Escobar y Bernardo Neri Fariña.
Mujer de chaqueta negra, hombre con gafas y chaqueta de cuero negro, mujer en chaqueta roja, hombre con camisa de cuadros, sonrientes en evento.
Óscar Villagra, Víctor Villagra, Anahí García, Celsa Ramírez y Derlis Villagra.
Mujer de camisa negra y pantalones claros sonríe junto a hombre en chaqueta azul, en un ambiente festivo al aire libre.
María Eugenia Doldán y Christophe Chavagneux.
Mujeres jóvenes, una en chaqueta de cuero negra y otra embarazada en chaqueta marrón y blusa blanca, posan sonrientes en evento nocturno.
Jazmín Jacquet y Lucía Jacquet.
Tres libros con fondos blancos y detalles azules, firmados por Sara Delicia Villagra-Batoux y María Gloria Pereira Turquín.
"La Lingüística y nuestras prácticas discursivas" de Sara Delicia Villagra-Batoux y María Gloria Pereira Turquin.