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08 de junio de 2026 a la - 01:00

Lanzan libro sobre experiencia tecnológica en Taiwán

Iván Yueh-Jung Lee sonriente en traje azul claro, con mujer de chaqueta oscura y hombre de traje negro con corbata, rodeados de globos coloridos.
Fanny Victoria Villalba, Iván Lee, embajador de Taiwán en Paraguay y José María Caballero.Silvio Rojas

La Universidad Autónoma de Asunción fue escenario del lanzamiento de “Once días para Taiwán: ¡Qué letrado!“, una obra escrita por Fanny Victoria Villalba y José María Caballero. El texto ofrece una profunda reflexión académica y humana tras una inmersión en el corazón tecnológico del mundo. El evento contó con la presencia del embajador de Taiwán, Iván Lee, quien resaltó los históricos lazos de cooperación bilateral.

Por Nadia Cano
Mujer con abrigo claro y bufanda sonríe, junto a hombre en blazer marrón y corbata roja en un evento formal.
Lilian Zarza y Gral. Retirado Pablo Ríos.
Hombre y mujer sonrientes en auditorio con asientos naranjas y marrones, ambos de pie en el primer plano.
Francisco Cuevas junto con Monsserrat Villalba.
Un hombre joven con barba y gafas, una mujer con cabello lacio y chal negro, y un hombre mayor sonríen posando en un auditorio.
Mauro Benítez, Elida Cañete y Santiago Brizuela.
Mujer con chaqueta de cuero negra y bufanda de leopardo sonríe, mientras hombre con blazer azul observa serio en un auditorio.
María Graciela López de Vileman y Cnel. Liduvino Vielman.
Mujer con blusa de patrón sonriendo junto a hombre en abrigo marrón, ambos en un evento con asientos y luz tenue.
Pablina Guanes de Ramírez y Cnel. S.R. Jonás Ramírez.
Dos hombres sonrientes, uno con traje gris y corbata roja, el otro con chaleco marrón y camisa negra, posan en un auditorio.
Carlos Fleitas y Juan José Benítez.
Catorce personas en uniforme oscuro con insignias doradas organizadas en filas. Una mujer en uniforme azul destaca en el centro.
Integrantes de la Escuela de Comando y Estado Mayor de la Armada.
El libro '¡Qué letrado!' sobre una mesa con una bandera paraguaya de fondo, resaltando su diseño y color rojo.
“Once días para Taiwán: ¡Qué letrado!", fue presentado en el Salón María Luisa Puertas de la Universidad Autónoma de Asunción.