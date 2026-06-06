Lanzan libro sobre experiencia tecnológica en Taiwán

La Universidad Autónoma de Asunción fue escenario del lanzamiento de “Once días para Taiwán: ¡Qué letrado!“, una obra escrita por Fanny Victoria Villalba y José María Caballero. El texto ofrece una profunda reflexión académica y humana tras una inmersión en el corazón tecnológico del mundo. El evento contó con la presencia del embajador de Taiwán, Iván Lee, quien resaltó los históricos lazos de cooperación bilateral.