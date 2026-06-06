UIP inauguró FEPY 2026

La Feria Empresarial del Paraguay (FEPY) 2026 tuvo su gala de apertura en el Centro de Experiencias del Comité Olímpico Paraguayo. Durante la ceremonia, marcada por una impronta cultural y de innovación, los líderes gremiales destacaron a la feria como una plataforma estratégica para fomentar inversiones, generar alianzas y proyectar el potencial productivo paraguayo en el ámbito internacional, consolidando al Paraguay como un actor clave para el desarrollo regional.