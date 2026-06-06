Sociales
06 de junio de 2026 a la - 01:00

UIP inauguró FEPY 2026

Cuatro personas en evento formal: hombre con corbata verde, hombre con corbata roja, mujer con abrigo amarillo y hombre con traje a rayas.
Juan Andrés Fernández, Alberto Sborovsky, Maris Llorens y Gustavo Díaz.Fernando Romero

La Feria Empresarial del Paraguay (FEPY) 2026 tuvo su gala de apertura en el Centro de Experiencias del Comité Olímpico Paraguayo. Durante la ceremonia, marcada por una impronta cultural y de innovación, los líderes gremiales destacaron a la feria como una plataforma estratégica para fomentar inversiones, generar alianzas y proyectar el potencial productivo paraguayo en el ámbito internacional, consolidando al Paraguay como un actor clave para el desarrollo regional.

Por Nadia Cano
Hombre en el escenario con traje oscuro y corbata, frente a un atril con el logotipo de 'FEP 2026', flanqueado por la bandera de Paraguay.
Enrique Duarte, presidente de la UIP.
Tres hombres de pie en evento: uno con camisa blanca y corbata roja, otro en traje negro, el tercero con abrigo azul, fondo oscuro con pantalla.
Emilio Bedoya, Martín Sánchez y José Huidobro.
Dos hombres en trajes oscuro y azul, con corbatas verde y amarilla, en evento social iluminado con luces azules.
Hyuk-sang Sohn, embajdor de Corea y Katsumi Itagaki, embajdor de Japón.
Hombre canoso con traje gris y mujer rubia con traje blanco y chaqueta negra sonríen en un ambiente decorado con luces.
Iván Lee, embajador de Taiwán y Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea.
Tres mujeres sonrientes posan en un entorno decorativo, una lleva blusa roja, otra blanca con flores y la última blusa negra con bolso claro.
Fany Giangreco, Alba Fernández y Janisse Giangreco.
La mujer en blusa oscura y bufanda clara se destaca entre tres hombres con trajes oscuros, todos con expresiones serias en un ambiente formal.
Felix Fariña, Carlos Duarte, Norma Benítez y Roberto Hirsch.
Mujer a la izquierda con abrigo beige e identificación, otra con blusa blanca y falda verde, ambas sonrientes en ambiente formal.
Thais Paiva y Mery Gamell.
Gran Gala de Apertura de La Feria Empresarial del Paraguay, FEPY
El Presidente de la UIP Enrique Duarte dando las palabras de apertura de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY).