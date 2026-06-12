Arte paraguayo en una muestra histórica

La Embajada de Francia en Paraguay, en colaboración con la Fundación Texo, presentó la exposición “El Arte en la Línea del Tiempo, 40 años de creación paraguaya”. La muestra, fue instalada en la residencia Palmeral de Francia, para exhibir piezas clave de la Colección Nasta, ofreciendo una mirada panorámica sobre cuatro décadas de evolución artística nacional. Organizada en el marco de las Semanas de América Latina y el Caribe, esta propuesta cultural celebra la diversidad estética y el fortalecimiento de los lazos artísticos entre Francia y Paraguay, preservando la memoria colectiva local.