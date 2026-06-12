Sociales
12 de junio de 2026 a la - 01:00

Arte paraguayo en una muestra histórica

Pierre-Christian Soccoja con cabello rizado y gafas, junto a dos hombres; ambiente elegante con obras de arte en exhibición.
Martín Nasta, Leticia Alvarenga y Pierre-Christian Soccoja, embajador de Francia.Fernando Romero

La Embajada de Francia en Paraguay, en colaboración con la Fundación Texo, presentó la exposición “El Arte en la Línea del Tiempo, 40 años de creación paraguaya”. La muestra, fue instalada en la residencia Palmeral de Francia, para exhibir piezas clave de la Colección Nasta, ofreciendo una mirada panorámica sobre cuatro décadas de evolución artística nacional. Organizada en el marco de las Semanas de América Latina y el Caribe, esta propuesta cultural celebra la diversidad estética y el fortalecimiento de los lazos artísticos entre Francia y Paraguay, preservando la memoria colectiva local.

Por Nadia Cano
Hombres y mujeres sonrientes en trajes elegantes, posando frente a una pared de ladrillos en un salón acogedor.
Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia, Margarita Martí, Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea y Javier Parrondo, embajador de España.
Juan Manuel Nungaray con cabello canoso y chaqueta oscura junto a mujer de atuendo azul marino en evento de arte.
Juan Manuel Nungaray, embajador de México junto con Jacqueline Morán.
María Antonia Masana García sonríe en blusa clara y abrigo negro, junto a Jeison Granados en traje azul, posando con ambiente decorativo.
Gabriel Tapia Barboza, consul general de Costa Rica, María Antonia Masana, embajadora de Perú y Jeison Granados, embajador de Costa Rica.
Hombre con traje oscuro y camisa blanca junto a mujer en vestido de cebra, ambos sonriendo en ambiente decorado con plantas.
Jeremie Heneman e Isabelle Linares.
Tres mujeres conversan en un elegante espacio de arte; una viste blusa blanca y abrigo negro, otra traje amarillo y chaqueta oscura, y otra suéter negro.
Valerie Salvat, Graciela Brizuela y Violeta Báez.
Thomas Solente y Juan Manuel Nungaray en trajes oscuros, mientras una mujer rubia en vestido estampado los acompaña en un espacio elegante.
Lionel Mazoyer, Emmanuelle Boucardeau y Thomas Solente.
Hombre mayor con suéter gris oscuro y dos jóvenes en chaquetas oscuras, posando en un interior moderno rodeado de plantas.
Luis Ocampos, Ángel Yegros y Agustín Lambiase.
Dos personas de espaldas contemplan obras enmarcadas, una viste abrigo negro y la otra blusa marrón en ambiente cálido.
La Embajada de Francia y la Fundación Texo presentaron la exposición "El Arte en la Línea del Tiempo".