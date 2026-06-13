Sociales
13 de junio de 2026 a la - 01:00

Celebración diplomática por la Fiesta Nacional de Rusia

Un hombre en traje oscuro, una mujer en atuendo negro, otra con blusa blanca y un hombre en uniforme militar se encuentran de pie en un ambiente moderno.
Dmitry Dubrovin, Eugenia Dubrovina, Irina Yakovenko y Alexánder Písarev, embajador de Rusia en Paraguay.Fernando Romero

La Embajada de la Federación de Rusia en Paraguay, ofreció una recepción diplomática para conmemorar la Fiesta Nacional de la Federación de Rusia. El evento, que tuvo lugar en el elegante foyer de la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay, congregó a destacadas personalidades y representantes del ámbito social y político. Durante la velada, el embajador de Rusia, Alexánder Písarev, resaltó los sólidos lazos de amistad entre ambas naciones.

Por Nadia Cano
Hombres en trajes oscuros y camisas blancas posan en un salón decorado, mostrando expresión serena en un evento formal.
Juan Manuel Nungaray, embajador de México y Danilo Arrate, consul de la Embajada de Cuba.
Mujer con traje naranja y bolso, sonriente, junto a hombre en traje azul oscuro y corbata colorida en evento formal.
Hülga Kül junto con Yavuz Kül, embajador de Türkiye.
Hombre de traje azul y corbata a rayas sonríe junto a mujer con blusa negra, en un ambiente formal con decoraciones de Rusia y Paraguay.
Badreddine Abd El Moumni, embajador de Marruecos y Laura Sánchez.
Dos hombres y dos mujeres, vestidos formalmente, posan en un ambiente institucional con bandera de Paraguay y símbolos rusos.
Elena Cattebeke, Igor Fleischer, Juan José Benítez Rickmann y Benito Silvera.
Hombre canoso con blazer negro, mujer en vestido blanco y negro, hombre con abrigo gris sosteniendo chaqueta, en ambiente elegante.
Aníbal Maidana, Liliana Gómez y José Insfrán Guerrero.
Hombre con abrigo de cuadros y corbata, mujer en abrigo negro, joven con suéter negro y hombre canoso en traje oscuro sonríen en un evento.
Miguel, Miriam, Tatiana y Sergio Stanichevsky.
Hombre en uniforme en podio con flores, mientras el público escucha atentamente en un ambiente elegante.
Rusos residentes en Paraguay, diplomaticos e invitados especiales, participaron de la celebración.