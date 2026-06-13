Celebración diplomática por la Fiesta Nacional de Rusia

La Embajada de la Federación de Rusia en Paraguay, ofreció una recepción diplomática para conmemorar la Fiesta Nacional de la Federación de Rusia. El evento, que tuvo lugar en el elegante foyer de la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay, congregó a destacadas personalidades y representantes del ámbito social y político. Durante la velada, el embajador de Rusia, Alexánder Písarev, resaltó los sólidos lazos de amistad entre ambas naciones.