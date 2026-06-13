Sociales
13 de junio de 2026 a la - 01:00

Chevrolet lanzó el nuevo Sonic con foco en tecnología y seguridad

CLanzamiento de Nuevo Chevrolet Sonic Tema Artigas casi Tte Cusamanich
Emiliano Remonato, Álvaro Espínola, Melissa Gómez, Alberto Aquino y Marcelo Ughelli. PedrGonzalez

Chevrolet presentó en Paraguay el nuevo Sonic, un SUV compacto que combina diseño moderno, conectividad avanzada y un completo equipamiento de seguridad. El lanzamiento reunió a directivos, clientes e invitados especiales, quienes conocieron de cerca las prestaciones de un modelo pensado para responder a las nuevas demandas de movilidad urbana con confort, eficiencia e innovación.

Por ABC Color
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Marcelo Martínez y Dani Park.
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Luis Knopfelmacher y Nicole Fraenkel.
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Keyla Velázquez, Alma Aliendre, Mara Enciso y Abril Pereira.
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Melisa Crundall y Natalia Villalba.
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Diego Galeano, Valentina Franco, Herme González y Nicolás Zárate.
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Ernesto Matos, Sinthia Cristaldo y Arturo Duarte.
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Daniel Del Pozo y Rebeca Rojas.
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Estanislao Bazán, Carolina Miers y Marco Pereira.