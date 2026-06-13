Chevrolet lanzó el nuevo Sonic con foco en tecnología y seguridad

Chevrolet presentó en Paraguay el nuevo Sonic, un SUV compacto que combina diseño moderno, conectividad avanzada y un completo equipamiento de seguridad. El lanzamiento reunió a directivos, clientes e invitados especiales, quienes conocieron de cerca las prestaciones de un modelo pensado para responder a las nuevas demandas de movilidad urbana con confort, eficiencia e innovación.