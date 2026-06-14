Pilsen llevó la pasión futbolera a La Casa Albirroja

Como sponsor oficial de la Selección Paraguaya, Pilsen formó parte de La Casa Albirroja con una propuesta inspirada en la pasión mundialista. Hinchas e invitados disfrutaron de experiencias interactivas, activaciones especiales y espacios de encuentro diseñados para celebrar el espíritu de la Albirroja en uno de los puntos de reunión más emblemáticos de la fiesta futbolera.