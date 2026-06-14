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14 de junio de 2026 a la - 01:00

Pilsen llevó la pasión futbolera a La Casa Albirroja

Mujer de chaqueta oscura sonríe junto a hombre en camiseta rayada y chaqueta clara, en un ambiente festivo.
Nicole Cubells y Hugo Alonso. Fernando Romero

Como sponsor oficial de la Selección Paraguaya, Pilsen formó parte de La Casa Albirroja con una propuesta inspirada en la pasión mundialista. Hinchas e invitados disfrutaron de experiencias interactivas, activaciones especiales y espacios de encuentro diseñados para celebrar el espíritu de la Albirroja en uno de los puntos de reunión más emblemáticos de la fiesta futbolera.

Por ABC Color
Dos mujeres sonríen, una con gorro y bufanda roja, la otra con camiseta de selección paraguaya, en un ambiente festivo.
Carmen Zelada y Carmen Villalba.
Cuatro jóvenes sonrientes en Casa Albirroja, dos en el centro con chaquetas y bufandas en los colores nacionales.
Yenny Vera, Elias Caballero, Ronaldo Ramírez y Andrea Acuña.
Cuatro personas sonrientes con banderas en un ambiente festivo, dos visten camisetas del Club Olimpia y una sostiene un refresco.
Alejandro Cabrera, Cinthia Molinas, Soledad Belotto y Violeta Estigarribia.
Hombre en camiseta número 7 y chaqueta verde, niña con camiseta número 10, y mujer con escudo de selección en un ambiente festivo.
Ronald y Milagros Paredes junto con Wilma Gómez.
Ocho personas, incluidos niños con pintura facial, sonríen en un ambiente festivo mientras sostienen un bebé en brazos.
Aida González, Benjamín González, Nathi Cardozo, Nicolás Chamorro, Juan Cáceres Enzo Cáceres, Ezequiel Arrúa, Alexander Chamorro y Ana Palacios.
Tres mujeres sonrientes en camiseta y bufanda, posan felices con vasos en un ambiente festivo y de celebración.
Araceli Brítez, Natalia Mendoza y Valentina Ramírez.
Dos mujeres con camisetas rojas y blancas, sonriendo. Fondo festivo con otras personas también vestidas del club.
Esmilse Candia y Alejandra Alonso.
Mujer con camiseta a rayas rojas y blancas y hombre en chaqueta oscura con escudo de la APF, sonríen en ambiente iluminado.
Dulce María Gómez y Daniel Pedrozo.