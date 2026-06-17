Sociales
17 de junio de 2026 a la - 01:00

Toyota abrió una nueva etapa de movilidad electrificada

lanzamiento de los nuevos modelos de Toyota RAV4 y bZ4X en un evento automovilístico.
Joel Gómez, Marcelo Toyotoshi y Francisco Palau. Pedro Gonzalez

Grupo Toyotoshi presentó la nueva generación de la Toyota RAV4 y el Toyota bZ4X, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca en Paraguay. El encuentro reunió a clientes, aliados estratégicos, representantes de medios e invitados especiales para conocer las innovaciones que forman parte de la visión de movilidad sostenible impulsada por Toyota, reafirmando su compromiso con tecnologías cada vez más eficientes y amigables con el medioambiente.

Por ABC Color
lanzamiento de los nuevos modelos de Toyota RAV4 y bZ4X en un evento automovilístico.
Fernando Ojeda, Kimberli McCollum, Ruth Leite y Nicole Cristaldo.
lanzamiento de los nuevos modelos de Toyota RAV4 y bZ4X en un evento automovilístico.
Mauricio Arce y Andrés Fenocchi.
lanzamiento de los nuevos modelos de Toyota RAV4 y bZ4X en un evento automovilístico.
Nara Mieres y Valeria Vierci.
LanzamientoToyotoshi,lMcal lopez y Reclus
Agustín, Karina y Hugo Barboza.
LanzamientoToyotoshi,lMcal lopez y Reclus
Belén Cáceres y Cecilia Careaga.
lanzamiento de los nuevos modelos de Toyota RAV4 y bZ4X en un evento automovilístico.
Emmanuel Schupp y María Emilia Escudero.
LanzamientoToyotoshi,lMcal lopez y Reclus
Óscar López, Mateo Ugarte y Carlos Martinetti.
lanzamiento de los nuevos modelos de Toyota RAV4 y bZ4X en un evento automovilístico.
Salma Wood e Ignacio González.