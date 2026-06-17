Toyota abrió una nueva etapa de movilidad electrificada

Grupo Toyotoshi presentó la nueva generación de la Toyota RAV4 y el Toyota bZ4X, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca en Paraguay. El encuentro reunió a clientes, aliados estratégicos, representantes de medios e invitados especiales para conocer las innovaciones que forman parte de la visión de movilidad sostenible impulsada por Toyota, reafirmando su compromiso con tecnologías cada vez más eficientes y amigables con el medioambiente.