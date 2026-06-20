ADA Review: Quimfa reunió a especialistas para analizar avances en diabetes

La Sociedad Paraguaya de Diabetología, con el apoyo de Quimfa, llevó adelante una jornada de actualización científica que reunió a profesionales de la salud para revisar las principales novedades presentadas en el Congreso de la American Diabetes Association (ADA) 2026. El encuentro propició el intercambio académico sobre diabetes, obesidad, enfermedad hepática metabólica y riesgo cardiometabólico, fortaleciendo el acceso a las últimas evidencias y avances terapéuticos en estas áreas.