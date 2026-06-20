Sociales
20 de junio de 2026 a la - 01:00

ADA Review: Quimfa reunió a especialistas para analizar avances en diabetes

ADA Review Paraguay en el Club Centenario
Kevin Jaluf, Mónica Jara, Tatiana Roy y Eduardo Mazó. Pedro González

La Sociedad Paraguaya de Diabetología, con el apoyo de Quimfa, llevó adelante una jornada de actualización científica que reunió a profesionales de la salud para revisar las principales novedades presentadas en el Congreso de la American Diabetes Association (ADA) 2026. El encuentro propició el intercambio académico sobre diabetes, obesidad, enfermedad hepática metabólica y riesgo cardiometabólico, fortaleciendo el acceso a las últimas evidencias y avances terapéuticos en estas áreas.

Por ABC Color
ADA Review Paraguay en el Club Centenario
Fabiola Romero y María Fernanda Bejuk.
ADA Review Paraguay en el Club Centenario
Pamela Ferreira, Zulma Miranda, Alejandra Martínez, Valeria López y Fabrizio Molas.
ADA Review Paraguay en el Club Centenario
Ivana Yeza y Vivian Vega.
ADA Review Paraguay en el Club Centenario
Analía Martí, Vanessa Schetina, Sonia Carballo y Angélica Castro.
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Magalí Caballero, Luz Vázquez y Nancy Caballero.
ADA Review Paraguay en el Club Centenario
Ana Vera, Jorge Altermburger y Valeria Valdez.
ADA Review Paraguay en el Club Centenario
Florencia Centurión y Junior Gaona.
ADA Review Paraguay en el Club Centenario
Karina Troche, Pedro Chamorro y Vanessa Rivas.