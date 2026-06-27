Sociales
27 de junio de 2026 a la - 01:00

Inauguran Geely Plaza con la presentación de su primer híbrido enchufable

Lanzamiento de la nueva GEELY EX5 EM
Mariel Jorgge, gerente de Marketing de Automotor, y Silvana Ramos, brand manager de Geely.Pedro González

Geely Plaza abrió sus puertas oficialmente como el nuevo showroom dedicado a vehículos de nuevas energías, y lanzó oficialmente en Paraguay el EX5 EM-i, el primer híbrido enchufable de la marca en el país. El evento reunió a clientes, directivos e invitados especiales, marcando un nuevo paso en la estrategia de innovación y movilidad sostenible impulsada por la compañía.

Por ABC Color
Lanzamiento de la nueva GEELY EX5 EM-i
Daniel Cano y Nathu González.
Lanzamiento de la nueva GEELY EX5 EM-i
Matías García, Tatiana Capdevila y Carlos Daumas.
Lanzamiento de la nueva GEELY EX5 EM-i
Daniela Espínola y Paulina Valiente.
Lanzamiento de la nueva GEELY EX5 EM-i
Julio Flores, Cynthia Galeano y Rocío Almirón.
Lanzamiento de la nueva GEELY EX5 EM-i
Natalia y Karina Frutos.
Lanzamiento de la nueva GEELY EX5 EM-i
Celeste Niz y Giuliana Mazó.
Lanzamiento de la nueva GEELY EX5 EM-i
Liliana Balzan y Paul Romberg.
Lanzamiento de la nueva GEELY EX5 EM
Ana Gaona, Sofía Ortiz y Romina Centurión.