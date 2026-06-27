Inauguran Geely Plaza con la presentación de su primer híbrido enchufable

Geely Plaza abrió sus puertas oficialmente como el nuevo showroom dedicado a vehículos de nuevas energías, y lanzó oficialmente en Paraguay el EX5 EM-i, el primer híbrido enchufable de la marca en el país. El evento reunió a clientes, directivos e invitados especiales, marcando un nuevo paso en la estrategia de innovación y movilidad sostenible impulsada por la compañía.