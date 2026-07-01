Sociales
01 de julio de 2026 a la - 01:00

Lupe celebró 22 años creando marcas con identidad

Aniversario Lupe/Grupo Texo Paraguarí 852
Martín Nasta y Coky Caselli. Pedro Gonzalez

La agencia Lupe conmemoró sus 22 años de trayectoria con una propuesta que puso en valor su visión del “branding que se siente”. Colaboradores, aliados e invitados especiales participaron de una serie de encuentros dedicados a reflexionar sobre la construcción de identidad, la creatividad y el vínculo entre las marcas y las personas, culminando con la presentación de una experiencia conceptual que refleja la cultura desarrollada por la agencia a lo largo de más de dos décadas.

Por ABC Color
Hombre con camisa negra sonríe junto a otro con chaqueta de mezclilla y gafas, ambos en una conversación, en un ambiente moderno.
Osmar Colmán y Julián Santiago.
Cuatro mujeres posan juntas, luciendo atuendos oscuros y formales, en un ambiente de celebración iluminado.
Victoria Cañete, Alejandra Ávalos, Yamile Sosa y Camila Arias.
Dos mujeres, una con sombrero rojo y blusa negra, otra en vestido rosa, sonríen en un entorno moderno y festivo.
Magalí Fleitas y Luján Ibáñez.
Cinco personas sonríen posando: tres mujeres y dos hombres con ropa de abrigo, en un evento festivo decorado.
Victoria López, Rocío Miño, Eduardo Sosa, Nicole Cantero y Fabrizio Alsina.
Dos hombres sonrientes, uno en chaqueta oscura y otro en abrigo claro, posan juntos en un entorno iluminado.
Alejandro Ruiz y Sergio López.
Tres mujeres sonrientes, una con blusa blanca y bufanda, otra en abrigo claro, y la última en blusa blanca con chaqueta negra.
Ana Torres, Liz Ojeda y María Cáceres.
Dos hombres, uno con camiseta de camuflaje y otro con abrigo oscuro, posan en un entorno moderno y artístico.
Christian Rojas y Ariel Ojeda.
Tres mujeres sonrientes: una con chaqueta brillante, otra en top negro y bufanda, y la última con camisa blanca y abrigo gris, en un ambiente decorado.
Ruth Pérez, Noelia Gauto y Leticia Alvarenga.