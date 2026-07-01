Lupe celebró 22 años creando marcas con identidad

La agencia Lupe conmemoró sus 22 años de trayectoria con una propuesta que puso en valor su visión del “branding que se siente”. Colaboradores, aliados e invitados especiales participaron de una serie de encuentros dedicados a reflexionar sobre la construcción de identidad, la creatividad y el vínculo entre las marcas y las personas, culminando con la presentación de una experiencia conceptual que refleja la cultura desarrollada por la agencia a lo largo de más de dos décadas.