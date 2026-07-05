Éxito en la colecta del San Juan solidario

El Dr. Raúl Fanego, reconocido ginecólogo, encabezó una nueva edición del San Juan Solidario en Dorsia Cocktail Bar. El evento tuvo como objetivo principal la recolección de abrigos y frazadas destinados a las familias que habitan en el Bañado Norte, buscando brindar alivio frente a las bajas temperaturas. La velada, caracterizada por su espíritu altruista, contó con una importante invitados que se sumaron a la causa.