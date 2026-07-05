Sociales
05 de julio de 2026 a la - 14:54

Éxito en la colecta del San Juan solidario

Mujer con abrigo de piel marrón y hombre con chaqueta marrón sonríen en un ambiente elegante con luces colgantes.
Zaraya Bittar y Raúl Fanego.Pedro González

El Dr. Raúl Fanego, reconocido ginecólogo, encabezó una nueva edición del San Juan Solidario en Dorsia Cocktail Bar. El evento tuvo como objetivo principal la recolección de abrigos y frazadas destinados a las familias que habitan en el Bañado Norte, buscando brindar alivio frente a las bajas temperaturas. La velada, caracterizada por su espíritu altruista, contó con una importante invitados que se sumaron a la causa.

Por Nadia Cano
Mujer en suéter claro y hombre en suéter azul sonríen en un ambiente decorativo y cultural, posando juntos.
Nicolle Rivera y Tobias Santacruz
San Juan Solidario Tte Hector Vera e/ Doctor Morra.29 de junio del 2026
Carolina Martínez Cano y dos amigas posan sonrientes durante el evento San Juan Solidario.
Dos mujeres sonrientes, una con chaqueta floral y blusa negra, otra con abrigo de cuero y gorro negro, en ambiente decorativo.
Barbie Bradshaw y Camila Duré.
Mujer con blusa marrón y cinturón, junto a otra con chaqueta de piel negra, sonríen en un ambiente de galería de arte.
Ruth Varzán y Paola Hornung.
Tres mujeres sonrientes, una en blusa roja y abrigo de piel negra, posan en un interior decorado con obras de arte.
Mariela Becker, Rosmary Rodríguez y Giselle Meyer.
Tres mujeres posan en un entorno artístico. Dos llevan chaquetas, una viste de piel, sonriendo en un ambiente moderno.
Mirta Arcaraz, Meli Quiñonez y Vero Vega.