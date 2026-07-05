San Juan del Villamorra Shopping volvió a reunir tradición y alegría

El Villamorra Shopping celebró una nueva edición de su tradicional San Juan con una gran fiesta que convocó a familias e invitados especiales. Juegos típicos, comidas tradicionales, música en vivo, danzas folclóricas y propuestas para todas las edades fueron parte de una jornada que volvió a poner en valor las costumbres paraguayas en un ambiente de encuentro, diversión y celebración.