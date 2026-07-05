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05 de julio de 2026 a la - 01:00

San Juan del Villamorra Shopping volvió a reunir tradición y alegría

Mujeres sonrientes en el Shopping Villa Morra; una viste abrigo blanco, otra chaqueta negra y la tercera usa prendas oscuras.
Bianca González, Laura Amarilla y Liza Salinas.Pedro Gonzalez

El Villamorra Shopping celebró una nueva edición de su tradicional San Juan con una gran fiesta que convocó a familias e invitados especiales. Juegos típicos, comidas tradicionales, música en vivo, danzas folclóricas y propuestas para todas las edades fueron parte de una jornada que volvió a poner en valor las costumbres paraguayas en un ambiente de encuentro, diversión y celebración.

Por ABC Color
Grupo de cinco personas sonriendo, destacando estilos de moda en el Estacionamiento del Shopping Villa Morra.
Néstor Gavilán, Yolanda Aquino, Claudia Ruiz, Jazmín Quiñonez y Diego Núñez.
Presentadores en escenario: hombre con chaleco negro, mujer en vestido negro y poncho gris, hombre con poncho claro, instrumentos musicales al fondo.
Diego Núñez, Andy Aguilera y Óscar Ayala.
Mujer con abrigo negro y bufanda beige sonriendo junto a hombre con camiseta gris y chaqueta negra en un entorno festivo.
Lisette Giménez y Elías Paredes.
Multitud de personas sentadas en bancos de madera en un evento al aire libre, con carpas rojas y luces decorativas detrás.
El Judas kái no faltó en el evento.
Hombre con abrigo anaranjado sostiene un niño serio, mientras una mujer con gorro blanco y bufanda los acompaña en una noche fría.
Patricio Pérez, Eidan Coronel y Daniela Pérez.
Multitud de personas en bazar nocturno, conversando y disfrutando de la comida en un ambiente festivo con luces y carpas rojas.
Unas 2.500 personas participaron del evento.
Cuatro mujeres sonrientes, una con poncho gris, otra en chaqueta oscura, una más en suéter claro y otra en chaqueta gris claro, posan alegremente.
Samantha Acosta, Sofía Florentín, Thalía Villalba y Fiorella Cardozo.
Dos hombres, uno con suéter negro y otro con chaqueta acolchada, observan un escenario con equipo musical.
Juan Ayala y Pedro Robles.