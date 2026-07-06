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06 de julio de 2026 a la - 01:00

delSol Arena reunió a hinchas de Paraguay

Cuatro mujeres sonrientes, vestidas con colores alegres, posan juntas en un ambiente festivo decorado en rojo y blanco.
Giuliana Romero, Zachu Gamarra, Alanna Balbuena y Magda Anciaux.FERNANDO ROMERO

Con una propuesta que combinó fútbol, entretenimiento y experiencias para toda la familia, delSol Arena se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro para alentar a la Selección Paraguaya. La jornada reunió a cientos de aficionados que compartieron la emoción del partido en un ambiente cargado de pasión y música.

Por ABC Color
Tres mujeres sonrientes, una en camiseta roja, posan juntas en evento festivo, con cartel de Michelob Ultra al fondo.
Cecilia Pizurno, Luana Tillería y Maripaz Yódice.
Hombre con camiseta 16 y mujer con camiseta 19 sonríen en Shopping del Sol, abrazadas a otra mujer con camiseta 8 y joven con camiseta de selección.
Owen Page, Renata Abad, Julia Cuellar y Briana Arias.
Hombre con chaqueta oscura y mujer en chaqueta negra sonríen, sosteniendo una camiseta en un ambiente festivo al aire libre.
Francisco Kelly y Marcela Riego.
Cuatro mujeres sonriendo en un ambiente festivo, dos con camisetas del club Nacional, rodeadas de decoraciones de Michelob.
Jimena Arce, Emma Hirsch, Nicole Román y Agustina Battilana.
Jóvenes sonrientes, uno con camisa de la APF y el otro con gafas, en ambiente festivo al aire libre.
Agustín Paniagua y Jenifer Coronel.
Grupos de personas luciendo camisetas de fútbol paraguayo, sonriendo y disfrutando al aire libre, rodeados de un ambiente festivo.
Sol Salinas, Pamela Benítez, Naomi Schnell y Federico Muñoz.
Dos mujeres sonríen al posar juntas, una con chaqueta de cuero y camiseta de fútbol, en un ambiente festivo al aire libre.
Jazmín Pérez y Liz Agüero.
Hombre canoso con gafas sonríe junto a un niño, y tres mujeres se agrupan, todas con chaquetas en un ambiente festivo.
Marco Antonio y Kaue Sousa junto con Soledad Arrúa, Ana Paula Rodríguez y Amanda Sousa.