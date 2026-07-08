Gran homenaje a la Promoción 2026 del Lycée Français

La residencia del Embajada de Francia en Paraguay fue sede de una distinguida recepción en honor a la Promoción 2026 del Lycée Français International de Asunción. El evento celebró a 52 bachilleres, marcando un hito al ser la generación más numerosa en la historia de la institución. La ceremonia destacó el esfuerzo, la dedicación y la excelencia académica de los egresados, quienes recibieron el reconocimiento por su trayectoria bilingüe. Autoridades diplomáticas, docentes, familias y representantes educativos compartieron una velada inolvidable.