Sociales
08 de julio de 2026 a la - 01:00

Gran homenaje a la Promoción 2026 del Lycée Français

Grupo de graduados en vestimenta formal, sosteniendo diplomas, en un ambiente elegante con iluminación suave y decoración moderna.
Promoción 2026 del Lycée Français International de Asunción.Pedro González

La residencia del Embajada de Francia en Paraguay fue sede de una distinguida recepción en honor a la Promoción 2026 del Lycée Français International de Asunción. El evento celebró a 52 bachilleres, marcando un hito al ser la generación más numerosa en la historia de la institución. La ceremonia destacó el esfuerzo, la dedicación y la excelencia académica de los egresados, quienes recibieron el reconocimiento por su trayectoria bilingüe. Autoridades diplomáticas, docentes, familias y representantes educativos compartieron una velada inolvidable.

Por Nadia Cano
Pierre-Christian Soccoja y tres adultos posan, luciendo abrigos y chaquetas, en un ambiente exterior iluminado con luz suave.
Alain Calmet, Pierre-Christian Soccoja, embajador de Francia en Paraguay, Annick Leoni y Kevin Goetz.
Hombre sonriente en el centro con abrigo oscuro y corbata, acompañado de cuatro mujeres con abrigos coloridos en un entorno floral.
Chiara Chaparro, Lía Gómez Móngelos, Marlene Robledo, Michel Ladreit y Luciana Ladreit.
Mujer en poncho púrpura, hombre en traje azul y mujer en chaqueta negra sonríen en un salón moderno.
Lucia Bonné, Gustavo Camio y Delia González.
Hombre en abrigo claro y mujer en negro sonríen junto a otra mujer en abrigo blanco en ambiente formal.
Fabio, Milena y Cristiane Baumann.
Dos hombres conversan, uno con gafas y blazer claro, el otro con blazer oscuro, en un evento al aire libre con césped y ladrillo al fondo.
Juan Francisco Gils y Bruno Jaen Bohorques.
Dos mujeres sonrientes, una con chaqueta negra y otra con abrigo negro, posan en un evento nocturno con luces suaves.
Emma Jury junto con Alelí Lobo.
Hombre con traje azul y corbata oscura sonríe junto a una mujer en chaqueta blanca y un joven en traje negro, en ambiente amistoso.
Roberto Sosa, Daniela Desantis y Sebastián Guerrero.
Hombre canoso con suéter claro y barba, joven con abrigo negro sonriente y mujer con abrigo claro, todos frente a pared floral.
Sergio Chaparro, Kiara Chaparro y Eliana Mauger.
Dos mujeres sonrientes en abrigos oscuros, posando en un ambiente festivo con luces colgantes en un espacio exterior.
Lorena Ruiz Diaz y Tatiana Zorzoli Scholz.