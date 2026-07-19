Francia celebró su Fiesta Nacional en Paraguay

La Embajada de Francia en Asunción fue escenario de la tradicional celebración por la Fiesta Nacional Francesa. El evento conmemoró la emblemática Toma de la Bastilla de 1789, destacando los valores de libertad, igualdad y fraternidad. La recepción reunió a la comunidad francesa, autoridades nacionales y representantes de diversos sectores para reafirmar los sólidos vínculos de amistad y cooperación que unen a ambos países. Este encuentro permitió resaltar el compromiso compartido con el desarrollo sostenible y la cultura.