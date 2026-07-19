Sociales
19 de julio de 2026 a la - 01:00

Francia celebró su Fiesta Nacional en Paraguay

Hombre canoso con camisa blanca y corbata roja, hombre con barba en traje oscuro, y mujer rubia en conjunto de tweed sosteniendo un bolso claro.
Jacques Allinquant, el embajador de Francia, Pierre-Christian Soccoja, y Sara Allinquant.Pedro González

La Embajada de Francia en Asunción fue escenario de la tradicional celebración por la Fiesta Nacional Francesa. El evento conmemoró la emblemática Toma de la Bastilla de 1789, destacando los valores de libertad, igualdad y fraternidad. La recepción reunió a la comunidad francesa, autoridades nacionales y representantes de diversos sectores para reafirmar los sólidos vínculos de amistad y cooperación que unen a ambos países. Este encuentro permitió resaltar el compromiso compartido con el desarrollo sostenible y la cultura.

Por Nadia Cano
Grupo de personas conversando y disfrutando de música en un jardín iluminado, con ambiente festivo y elegante.
Fiesta Nacional de Francia en la embajada.
Hombre con traje oscuro y camisa a rayas junto a mujer con capa oscura, ambos sonrientes en un ambiente festivo.
Mohammad Awad y Najla Awad.
Tres mujeres sonrientes: una en vestido verde, otra en chaqueta plateada y la última en suéter marrón, rodeadas de flores y luces.
Isabel Linares, Violeta Báez y Lucía Ponce.
Hombre mayor con abrigo oscuro y corbata clara sonríe, mientras un joven se inclina hacia él en un ambiente formal.
José Daniel Nasta y Joaquín Nasta.
Mujer de blusa blanca y hombre de saco negro sonríen juntos con mujer de abrigo negro a su derecha en evento festivo.
Margarita Morselli, Ismael Ledesma y Bibi Landó.
Mujer rubia en abrigo negro y bufanda a cuadros, hombre canoso con abrigo oscuro y hombre de barba con traje gris, todos sonriendo.
Rodolfo Oviedo, Sophie Denoulet y el embajador de España, Javier Parrondo Babarro.
Mujer con atuendo negro y labios rojos sonríe junto a hombre con saco negro y camisa azul en ambiente iluminado.
Alexandre Granotier y Belén Vierci.
Mujer con blusa negra y poncho blanco sostiene un bolso negro, junto a un hombre de chaqueta gris y camisa blanca, sonriendo en evento.
Pammela Miers y Gabriel Valdez.