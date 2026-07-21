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21 de julio de 2026 a la - 18:54

Mirá quiénes estuvieron en la recepción de la Embajada de los Estados Unidos en el Freedom 250

Hombre en traje oscuro y corbata azul sonríe frente a las banderas de Paraguay y Estados Unidos en un evento formal.
Robert Alter, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay.Pedro González

La Embajada de los Estados Unidos en Asunción conmemoró el emblemático Freedom 250, una velada inolvidable que celebró los 250 años de independencia. Mirá quiénes estuvieron en el Grand Salón del Hotel Sheraton, lugar elegido para recibir a los invitados.

Por ABC Color

La distinguida cita congregó a altas autoridades nacionales, integrantes del cuerpo diplomático, referentes de empresas estadounidenses y paraguayas que hicieron posible la recepción, amigos e invitados especiales.

El protocolo se inició con la solemne presentación de los colores patrios a cargo del Cuerpo de Infantes de Marina de los EE.UU., para luego dar paso a la interpretación de los himnos de Paraguay y Estados Unidos por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Los presentes también siguieron con atención el mensaje grabado del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y las emotivas palabras del Encargado de Negocios a.i., Robert Alter, quien destacó la sólida alianza y fe en el potencial humano que une a ambos países.

Grupo de cinco personas sonrientes, vestidas formalmente, posan en un salón decorado con banderas y plantas.
Ignacio Benítez, Mónica Octtaviano, Gabriela Ramírez, Nathalía Ortellado y Andrew Bibbins.

Cinco hombres en uniformes militares oscuros y azules se alinean, con la Estatua de la Libertad de fondo.
Alijah Wood, Joao Barros, Thomas Heckler, Xavier Collado y Sebastian Ortega.
Mujer de cabello rizado y vestido negro, hombre de traje oscuro y mujer con vestido claro sonríen en un salón elegante.
Sofía Ramírez, Diego Marquez y Christina Chabali.
Un hombre de traje negro y corbata roja, una mujer con chaqueta clara y un hombre en traje azul, sonríen ante un fondo icónico.
Aaron Prat, Mirtha Rodríguez de Saba y Gustavo Saba.
Hombre en traje oscuro y mujer con abrigo gris bordado sonríen juntos frente a un fondo que representa la Estatua de la Libertad.
Camilo Pérez y Constanza Troche.
Mujeres sonrientes en evento formal, una con chaleco blanco y negro, otra con blazer rojo, rodeadas de decoración festiva.
Veronica Roa y María Bozzano.
Hombre en traje oscuro con medalla y mujer en conjunto oscuro sonriendo en decoración azul, blanco y rojo.
Ellas Saba y Lucía Riveros de Saba.
Tres hombres con trajes oscuros y corbatas, en postura serena, en un espacio decorado con referencias a la libertad.
Edgar Cano, Nestor Melgarejo y Hugo Villagra.