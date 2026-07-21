Mirá quiénes estuvieron en la recepción de la Embajada de los Estados Unidos en el Freedom 250
La Embajada de los Estados Unidos en Asunción conmemoró el emblemático Freedom 250, una velada inolvidable que celebró los 250 años de independencia. Mirá quiénes estuvieron en el Grand Salón del Hotel Sheraton, lugar elegido para recibir a los invitados.
Por ABC Color
La distinguida cita congregó a altas autoridades nacionales, integrantes del cuerpo diplomático, referentes de empresas estadounidenses y paraguayas que hicieron posible la recepción, amigos e invitados especiales.
El protocolo se inició con la solemne presentación de los colores patrios a cargo del Cuerpo de Infantes de Marina de los EE.UU., para luego dar paso a la interpretación de los himnos de Paraguay y Estados Unidos por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Los presentes también siguieron con atención el mensaje grabado del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y las emotivas palabras del Encargado de Negocios a.i., Robert Alter, quien destacó la sólida alianza y fe en el potencial humano que une a ambos países.