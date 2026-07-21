Mirá quiénes estuvieron en la recepción de la Embajada de los Estados Unidos en el Freedom 250

La distinguida cita congregó a altas autoridades nacionales, integrantes del cuerpo diplomático, referentes de empresas estadounidenses y paraguayas que hicieron posible la recepción, amigos e invitados especiales.

El protocolo se inició con la solemne presentación de los colores patrios a cargo del Cuerpo de Infantes de Marina de los EE.UU., para luego dar paso a la interpretación de los himnos de Paraguay y Estados Unidos por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Los presentes también siguieron con atención el mensaje grabado del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y las emotivas palabras del Encargado de Negocios a.i., Robert Alter, quien destacó la sólida alianza y fe en el potencial humano que une a ambos países.