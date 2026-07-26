Sociales
26 de julio de 2026 a la - 01:00

Fundación Société La France celebró con un brindis su legado de cooperación

Hombres y mujeres en atuendos formales, sonriendo en un evento social en una sala con ladrillos expuestos y banderas.
Liana Estaque, Nannina Galuppi, Luis Evaly, Enrique Estaque y Sandra Edan. Silvio Rojas

Miembros de la Fundación Société La France, representantes del cuerpo diplomático, autoridades e invitados especiales compartieron un brindis conmemorativo en el Club Centenario para celebrar un nuevo aniversario de la institución, destacando más de un siglo de historia, cooperación y amistad entre Francia y Paraguay.

Por ABC Color
Mujer con vestido negro y distinción, y hombre con camisa blanca, posan en evento formal con banderas de Paraguay y Francia al fondo.
Viviana Rolón y Diego Bravard.
Dos hombres en trajes formales, uno con saco claro y el otro con traje gris, posan ante banderas de Paraguay y Francia.
Enrique y Jonathan Estaque.
Hombre mayor con corbata a la izquierda, mujer rubia en el centro y cuatro personas más en un ambiente formal con banderas paraguayas.
Osvaldo Real, Celeste Osuna, Jean Robert Normand, Graciela Brizuela y Édgar Bazán.
Grupo de cuatro personas en evento formal, sonriendo y con cintas de colores en sus prendas, decorado de ladrillos y bandera en el fondo.
Bernardo Vallet, Mónica Serrati, Silvia de Bougnoux y Jean-Michel Bougnoux.
Cinco personas: hombre canoso en traje azul, mujer en vestido verde, otro hombre con saco negro y corbata roja, mujer con abrigo negro y otra en blusa azul.
Romain De Saulieu, Estela Fernández, Edmond Suchet, Margarita Mesquita y Margarita Yegros Marc.
Seis personas, dos hombres en trajes y cuatro mujeres elegantes, junto a una bandera en el Club Centenario.
Sergio Chaparro, Javier Mauger, Julia Spatuzza, Pablo y Eliana Mauger junto con Rossan Vázquez.