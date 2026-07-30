Sociales
30 de julio de 2026 a la - 01:00

Entregaron los Premios Dr. Andrés Barbero

Franklin Flores, Fátima Mereles y Herib Caballero.
Franklin Flores, Fátima Mereles y Herib Caballero.Fernando Romero

La Sociedad Científica del Paraguay llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Dr. Andrés Barbero. El galardón reconoció públicamente las mejores tesis de grado y de postgrado presentadas en el área de Ingenierías y Matemáticas, destacando el esfuerzo académico, la innovación y la contribución de los jóvenes investigadores al desarrollo científico y tecnológico nacional.

Por Nadia Cano
José Cartes, Deidamia Franco y Enrique Vargas
José Cartes, Deidamia Franco y Enrique Vargas
Jorge Pereira, Carmen Lugo y Víctor Gómez.
Jorge Pereira, Carmen Lugo y Víctor Gómez.
Junior García y Blas Irigoyen
Junior García y Blas Irigoyen.
Norma Valenzuela, Víctor Gómez y Sofia Achón.
Norma Valenzuela, Víctor Gómez y Sofia Achón.
Paulo Schaerer Monteiro, Magda Monteiro y Andreas Ries.
Paulo Schaerer Monteiro, Magda Monteiro y Andreas Ries.
Yenny González, Ever López y Rosa Degen
Yenny González, Ever López y Rosa Degen.
Cristina Oviedo de Pereira junto con Jorge Pereira.
Cristina Oviedo de Pereira junto con Jorge Pereira.
María José Irigoyen, Daniela Salgero, Águeda Giménez de Irigoyen y Blas Irigoyen.
María José Irigoyen, Daniela Salgero, Águeda Giménez de Irigoyen y Blas Irigoyen.