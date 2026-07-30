Entregaron los Premios Dr. Andrés Barbero

La Sociedad Científica del Paraguay llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Dr. Andrés Barbero. El galardón reconoció públicamente las mejores tesis de grado y de postgrado presentadas en el área de Ingenierías y Matemáticas, destacando el esfuerzo académico, la innovación y la contribución de los jóvenes investigadores al desarrollo científico y tecnológico nacional.