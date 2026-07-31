Sociales
31 de julio de 2026 a la - 01:00

Banco GNB y Unijet compartieron una noche de negocios en la Expo Paraguay 2026

Noche GNB S.A Expo (Stand UNIJET)
Daniel Prieto, presidente de la ARP; Vilson Beilner, presidente de Unijet, y Manuel Callizo, subgerente de la banca empresas de Banco GNB.Pedro Gonzalez

Banco GNB Paraguay y Unijet reunieron a clientes, productores, empresarios e invitados especiales en la Noche GNB-Unijet, realizada en el marco de la Expo Paraguay 2026. El encuentro combinó networking, intercambio de experiencias y la presentación de soluciones financieras orientadas a impulsar el desarrollo del sector productivo.

Por ABC Color
Noche GNB S.A Expo (Stand UNIJET)
Rafael Langer, Federico Díaz y Enmanuel Hahn.
Noche GNB S.A Expo (Stand UNIJET)
Denes Tomboly y Elsi Butterworth.
Noche GNB S.A Expo (Stand UNIJET)
Gonzalo Bazán, Rafael Cubilla y Gustavo Person.
Noche GNB S.A Expo (Stand UNIJET)
Cristhian Santacruz, Verónica Cuevas, Cynthia Casasnovas, Sonia Espinoza y Arnaldo Coronel.
Noche GNB S.A Expo (Stand UNIJET)
Marcos Fleitas, Nailea Rolón y Sebastián Estigarribia.
Noche GNB S.A Expo (Stand UNIJET)
Lorenzo Peralta junto con Omar y Amin Daher.
Noche GNB S.A Expo (Stand UNIJET)
Santiago Chiola, Sirley Brown, Miguel Rodríguez, Maggie Lugo y Carlos Arias.