Bristol premia a sus clientes y sortea una increíble Volkswagen Tiguan 0 km

El afortunado ganador es Edgard Diosnel Negrete Flores, quien pasa a formar parte de la extensa lista de clientes que hicieron realidad uno de los sueños más anhelados por los paraguayos gracias a las promociones de Bristol.

La promoción, que se desarrolló del 4 de mayo al 31 de julio, registró una participación récord de miles de clientes de todo el país.

Durante este período, cada compra realizada en cualquiera de las sucursales de Bristol otorgó cupones para participar de importantes sorteos y acceder a beneficios exclusivos.

El premio principal fue una Volkswagen Tiguan 0 km, uno de los vehículos más deseados del mercado. Además, la campaña incluyó el sorteo de 50 gift cards para renovar el hogar y la posibilidad de obtener una cuota de regalo en la siguiente compra, brindando más oportunidades de ganar a quienes eligieron comprar en Bristol.

Con un amplio catálogo que incluye celulares, televisores, motocicletas Buler, heladeras, muebles, electrodomésticos y mucho más, Bristol continúa ofreciendo a sus clientes una combinación de calidad, variedad y financiación accesible.

Sus promociones permanentes contemplan ofertas especiales, cuotas de regalo, financiación sin entrega inicial y planes de pago adaptados a las necesidades de cada familia.

Con más de 100 sucursales distribuidas en todo el país, Bristol sigue premiando la fidelidad de sus clientes, brindando atención personalizada, créditos ágiles y beneficios exclusivos que la consolidan como la mejor casa de electrodomésticos del país.