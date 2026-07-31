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31 de julio de 2026 a la - 18:49

Bristol premia a sus clientes y sortea una increíble Volkswagen Tiguan 0 km

Marcelo Jara, Diego Chamorro, gerente de Marketing de Bristol, Christian González y Jazmín Tanaka.
Marcelo Jara, Diego Chamorro, gerente de Marketing de Bristol, Christian González y Jazmín Tanaka.Fernando Romero

Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, realizó el esperado sorteo de una Volkswagen Tiguan 0 km, uno de los premios más atractivos de su promoción.

Por ABC Color

El afortunado ganador es Edgard Diosnel Negrete Flores, quien pasa a formar parte de la extensa lista de clientes que hicieron realidad uno de los sueños más anhelados por los paraguayos gracias a las promociones de Bristol.

La promoción, que se desarrolló del 4 de mayo al 31 de julio, registró una participación récord de miles de clientes de todo el país.

Blanca Barreto y Juan Escurra.
Blanca Barreto y Juan Escurra.

Durante este período, cada compra realizada en cualquiera de las sucursales de Bristol otorgó cupones para participar de importantes sorteos y acceder a beneficios exclusivos.

El premio principal fue una Volkswagen Tiguan 0 km, uno de los vehículos más deseados del mercado. Además, la campaña incluyó el sorteo de 50 gift cards para renovar el hogar y la posibilidad de obtener una cuota de regalo en la siguiente compra, brindando más oportunidades de ganar a quienes eligieron comprar en Bristol.

Marcelo Sosa y Karen Caballero.
Marcelo Sosa y Karen Caballero.

Con un amplio catálogo que incluye celulares, televisores, motocicletas Buler, heladeras, muebles, electrodomésticos y mucho más, Bristol continúa ofreciendo a sus clientes una combinación de calidad, variedad y financiación accesible.

Sus promociones permanentes contemplan ofertas especiales, cuotas de regalo, financiación sin entrega inicial y planes de pago adaptados a las necesidades de cada familia.

Solange Solís, Cecilia Aquino y Mayra Carmona.
Solange Solís, Cecilia Aquino y Mayra Carmona.

Con más de 100 sucursales distribuidas en todo el país, Bristol sigue premiando la fidelidad de sus clientes, brindando atención personalizada, créditos ágiles y beneficios exclusivos que la consolidan como la mejor casa de electrodomésticos del país.

La flamante Volkswagen Tiguan 0 km que fue sorteada por Bristol.
La flamante Volkswagen Tiguan 0 km que fue sorteada por Bristol.