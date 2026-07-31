Homenaje a la trayectoria en la Embajada de España

En la residencia de la Embajada de España, el embajador Javier Parrondo ofreció una emotiva recepción para despedir a Begoña Puig y Hugo Delgado, quienes culminan más de 37 años de servicio. El evento reunió a presidentes de instituciones españolas, familiares, compañeros y amigos. Durante la ceremonia, el embajador destacó la valiosa labor de los homenajeados. Tras las palabras de agradecimiento de los agasajados, se procedió a la entrega de merecidas distinciones y obsequios en reconocimiento a su extensa y destacada trayectoria profesional.