Sociales
31 de julio de 2026 a la - 19:12

Homenaje a la trayectoria en la Embajada de España

Begoña Puig en vestido blanco, flanqueada por Javier Parrondo y otro hombre con traje oscuro, en un ambiente elegante y iluminado.
El embajador Javier Parrondo ofreció una recepción para despedir a Begoña Puig y Hugo Delgado, quienes finalizaron 37 años de servicio.Gentileza

En la residencia de la Embajada de España, el embajador Javier Parrondo ofreció una emotiva recepción para despedir a Begoña Puig y Hugo Delgado, quienes culminan más de 37 años de servicio. El evento reunió a presidentes de instituciones españolas, familiares, compañeros y amigos. Durante la ceremonia, el embajador destacó la valiosa labor de los homenajeados. Tras las palabras de agradecimiento de los agasajados, se procedió a la entrega de merecidas distinciones y obsequios en reconocimiento a su extensa y destacada trayectoria profesional.

Por Nadia Cano
Grupo de diez personas sonrientes en ambiente formal, con elegantes vestimentas, posando en semicírculo y banderas de fondo.
Begoña Puig y su familia durante la recepción realizada en la Embajada de España.
Dos mujeres posando: una en vestido blanco y otra en negro, en un ambiente elegante con banderas de España en el fondo.
La Embajada de España en Paraguay homenajeó a Begoña Puig por más de 37 años de servicio.
Mathías Villasanti y seis mujeres sonríen en fila, vistiendo atuendos formales, en un ambiente de celebración con banderas al fondo.
Homenaje a Begoña Puig y Hugo Delgado por sus 37 años de servicio en la Embajada de España.