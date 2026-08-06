Sociales
06 de agosto de 2026 a la - 01:00

Recepción en honor a profesores internacionales del Centro William Perry

Tres mujeres sonríen en un evento formal; una lleva chaqueta blanca, otra vestido oscuro y una más, camisa blanca con falda negra.
Nilda Cáceres, Blanca Franco y Lourdes Morínigo Vera.Silvio Rojas

Se llevó a cabo una emotiva recepción en honor a los profesores internacionales Celina Relauyo y Boris Saavedra, del Centro William Perry, en el restaurante O Gaúcho. En el marco del cierre del curso sobre defensa, participantes, docentes e invitados compartieron una cálida cena en la cual destacaron su invalorable aporte académico a la formación de los egresados.

Por ABC Color
Walter Laguardia sonríe en traje gris y corbata roja, acompañado de una mujer vestida de negro y otro hombre en abrigo oscuro.
Sydney Knapp, Gral. Boris Saavedra y Cnel. Santiago Laguardia.
Cinco egresados sonríen, dos mujeres con blusas claras y tres hombres, uno en traje negro, en un ambiente iluminado con pantalla al fondo.
Karina Ozuna, subcomisario Cynthia Ibañez, Cnel. Óscar Armoa, Cnel. Juan Manuel Riquelme y Lic. Wilson Bordón.
Hombre de chaqueta negra y mujer de chaqueta beige sonríen, tomándose de la mano en un salón con paneles de madera.
Gustavo Sandoval y Diana Gómez.
Cuatro mujeres de pie, una con traje negro, otra con gafas, una en blazer claro y una en vestido de leopardo, sentidas en conversación.
Dra. Ybete Welter, Dra. Celina Realuyo, Dra. Juliana Giménez y Dra. Sandra Quiñónez.
Seis egresados en trajes formales, la mujer en blusa clara y collar de perlas, sonríen en un evento de networking.
Édgar Vielman, Amado Ramírez, Giovanna Luraschi, Lindonfo Segovia y Francisco Ortiz.
Hombre con traje oscuro y camisa clara y mujer con chaqueta gris sonríen en evento de egresados en ambiente acogedor.
Dr. Amado Ramírez y Dra. María Troche.
María Isabel Rodríguez en cena de egresados, con abrigo y expresión feliz, posando junto a dos hombres en un entorno formal.
José Maria Caballero, Fanny Villalba de Caballero y Javier Barúa.