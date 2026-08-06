Recepción en honor a profesores internacionales del Centro William Perry

Se llevó a cabo una emotiva recepción en honor a los profesores internacionales Celina Relauyo y Boris Saavedra, del Centro William Perry, en el restaurante O Gaúcho. En el marco del cierre del curso sobre defensa, participantes, docentes e invitados compartieron una cálida cena en la cual destacaron su invalorable aporte académico a la formación de los egresados.