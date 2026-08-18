Sociales
18 de agosto de 2026 a la - 18:06

Exalumnos del San José celebraron 122 años de historia y amistad

Cinco hombres con ropa variada en un evento social al aire libre, sonriendo y posando juntos en un fondo festivo.
Ignacio y Pablo Velázquez junto con Aníbal Heisecke, Nicolás Sosa Jovellanos y Enzo Bozzano. Fernando Romero

La Casa de Exalumnos del Colegio San José fue escenario de un emotivo encuentro que reunió a integrantes de distintas promociones para conmemorar los 122 años de la institución. La celebración estuvo marcada por un almuerzo de camaradería, música en vivo y el reencuentro de generaciones que compartieron su paso por uno de los colegios más tradicionales del país.

Por ABC Color
Cuatro hombres sonrientes en camisetas amarillas y negras posan en un elegante ambiente festivo con luces decorativas.
Sebastián Sura, Raúl Fanego, Fernando Levi y Carlos Guggiari.
Tres hombres sonríen en celebración, uno en chaqueta negra, otro en camiseta blanca, y el último en camisa gris claro, rodeados de mesas y banderas.
Juan Martín Galeano, Maximiliano Solís y Tiago Marín.
Cuatro personas sonrientes en un patio; hombres con atuendos informales y mujeres en prendas coloridas y elegantes.
Martín Guillén, María Paz Molina, Irene Gómez y Martín Berton.
Tres jóvenes, felices y tranquilos, posando juntos: uno con camisa clara, otro con prenda oscura y el tercero con camiseta azul marino.
José Valenzuela, Mateo Venica y Carlos Ljubetic.
Grupo de diez hombres posando sonrientes, algunos sentados en una tarima negra, con luces de escenario de fondo.
Promoción 1986 del Colegio San José.
Seis jóvenes sonriendo, de pie en un ambiente exterior con árboles, algunos vistiendo camisetas blancas, todos con posturas relajadas.
Agustín Acha, Marco Romañach, Bruno Frutos, Francisco Soria, Juan Pablo Núñez y Joaquín Angulo.
Tres hombres sonrientes, uno con barba y camiseta negra, otro con camiseta negra y emblema, y el tercero con chaqueta beige y cabello rizado.
Sebastián Cáceres, Ariel Cabañas y Esteban Barreiro.
Cinco jóvenes de pie, sonriendo, con ropa casual y brazos sobre los hombros en un ambiente festivo con banderas de Itaú.
Samuel Ovando, Ignacio Nogues, Jorge Matiauda, Santiago Hermosa y Pablo Riquelme.