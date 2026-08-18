Exalumnos del San José celebraron 122 años de historia y amistad

La Casa de Exalumnos del Colegio San José fue escenario de un emotivo encuentro que reunió a integrantes de distintas promociones para conmemorar los 122 años de la institución. La celebración estuvo marcada por un almuerzo de camaradería, música en vivo y el reencuentro de generaciones que compartieron su paso por uno de los colegios más tradicionales del país.