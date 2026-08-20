Embajada del Perú celebró su independencia con sabores milenarios

En el marco de los festejos por los 205 años de la Independencia del Perú, la embajada del país andino en Paraguay ofreció un exclusivo encuentro para celebrar su reconocida gastronomía. La cita, del que participaron autoridades, empresarios, importadores y amigos, rindió homenaje a una tradición culinaria milenaria que combina calidad contemporánea. Desde la legación diplomática destacaron que la celebración funcionó como una invitación para conquistar paladares y evidenciar cómo los sabores peruanos continúan cautivando corazones en todo el planeta.