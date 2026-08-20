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20 de agosto de 2026 a la - 01:00

Embajada del Perú celebró su independencia con sabores milenarios

Cuatro personas en un evento formal: hombre con traje oscuro y corbata roja, mujer en vestido negro, hombre mayor con abrigo oscuro y militar en uniforme.
Juan Pablo Artaza, María Antonia Masana, embajadora de Perú en Paraguay, Esteban Morábito y Luis Huanan.Fernando Romero

En el marco de los festejos por los 205 años de la Independencia del Perú, la embajada del país andino en Paraguay ofreció un exclusivo encuentro para celebrar su reconocida gastronomía. La cita, del que participaron autoridades, empresarios, importadores y amigos, rindió homenaje a una tradición culinaria milenaria que combina calidad contemporánea. Desde la legación diplomática destacaron que la celebración funcionó como una invitación para conquistar paladares y evidenciar cómo los sabores peruanos continúan cautivando corazones en todo el planeta.

Por Nadia Cano
Cuatro personas sonríen y posan en el evento, vistiendo chaquetas elegantes en un ambiente decorado con luces.
Maha Fares, Juan Manuel Nungaray, embajador de México, Jacqueline Morán y Oluz Arioz.
Cinco mujeres bien vestidas, con abrigos y chaquetas, posan sonrientes en un ambiente festivo con decoración cálida.
Margarita Martí, Rosa Ismachowiez, Maggi Salas, Cecilia Lima y Fabiola Recalde.
Sacerdote de sotana y hombre con traje oscuro en evento festivo al aire libre, rodeados de decoración elegante y luces.
Monseñor Vincenzo Turturro, nuncio apostólico en Paraguay y Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia.
Grupo de seis personas en atuendo formal, sonriendo bajo una carpa decorada con luces cálidas.
Jorgen Johansen, Carlos Jorge Biedermann, Linda Taiyen, Danielle Dunne, embajador de Reino Unido, Aaron Prat y Eduardo Gustale.
Hombre de traje oscuro conversando, mujer de blusa clara y falda floral sonriendo, hombre de traje gris posando en ambiente decorado.
Jeison Granados, embajador de Costa Rica, Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea y Jörg Herrera, viceembajador de Alemania.
Cuatro hombres en trajes formales, con expresiones tranquilas, dialogando en un entorno decorado con luces suaves.
Raúl Martínez, Edgar Ynsfrán, Alberto Castañeda y Dalve Soria.
Mujer con vestido verde adornado baila, sosteniendo un pañuelo, con banderas de Perú y Paraguay de fondo en un ambiente festivo.
Kathleen Olsen baila La Marinera, danza nacional del Perú.