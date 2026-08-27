Corpus Expositivo en la Manzana de la Rivera

El artista visual Darío Cardona inauguró su muestra “Corpus Expositivo” en el Centro Cultural Manzana de la Rivera. La exposición reúne trabajos distribuidos en diferentes salas y patios del centro cultural, incluyendo una intervención realizada junto a Roque Ardissone. La muestra permanecerá habilitada para todo público durante los meses de agosto y septiembre, presentando obras que combinan fotografía y diversos elementos visuales.