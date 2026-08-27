Sociales
27 de agosto de 2026 a la - 01:00

Corpus Expositivo en la Manzana de la Rivera

Mujer mayor con abrigo negro y chal mostaza, hombre canoso con blusa blanca y mujer joven con vestido marrón, sonríen en galería de arte.
Lucy Yegros, Dario Cardona y Corina Paredes.Hebe Carballo

El artista visual Darío Cardona inauguró su muestra “Corpus Expositivo” en el Centro Cultural Manzana de la Rivera. La exposición reúne trabajos distribuidos en diferentes salas y patios del centro cultural, incluyendo una intervención realizada junto a Roque Ardissone. La muestra permanecerá habilitada para todo público durante los meses de agosto y septiembre, presentando obras que combinan fotografía y diversos elementos visuales.

Por Nadia Cano
Cuatro mujeres sonríen en un ambiente cálido; una lleva chaqueta negra y camiseta amarilla, otra un abrigo negro.
Vania Insfrán, Ana Recalde, Celeste García y Rose Marie Ruíz.
Hombre en silla de ruedas con bufanda púrpura y chaqueta negra, acompañado por dos personas sonrientes en un ambiente social interior.
Luis Ocampos, Félix Toranzos y Gilda Medina.
Mujeres sonrientes, una con chaqueta de piel negra, otra en suéter negro, y la última con chaqueta de cuero marrón.
Tania Haywood, Diana Regeiro y Andrea Sarubbi.
Dos hombres, uno con suéter rojo y otro en chaqueta negra, observan con tranquilidad en una sala acogedora.
Gustavo Díaz de Vivar y Rafa Scorsa.
Tres mujeres de pie frente a una pared; una en abrigo blanco y bufanda rosa, otra en abrigo negro, y otra con bolso distintivo.
María Aguayo, Beatrice Aguayo y Luana Pettengill.
Hombre canoso en blazer oscuro y mujer rubia en abrigo negro, sonríen juntos en interior con arte abstracto de fondo.
Javier Závala y Patty Ruíz.
Tres mujeres sonrientes: una con abrigo de cuero marrón, otra con chaqueta blanca y otra con abrigo negro, en ambiente moderno.
Selia Arellano, Myrian Acosta y Claudia Cruset.