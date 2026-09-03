Sociales
03 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Uruguay celebró en Asunción su 201° aniversario

Mujer en vestido negro con lunares sosteniendo micrófono, acompañada de hombres en traje en acto formal al aire libre con bandera de Uruguay de fondo.
Cecilia Lima, Martín Lorieto, Nicolás Darío Latourrette Bo, Gustavo Vidart y Marcelo Blanco Criado, embajador de Uruguay.Fernando Romero

El Consulado General del Uruguay en Paraguay conmemoró con gran solemnidad el 201° aniversario de su gloriosa independencia patria. Este trascendental encuentro reunió a distinguidos connacionales, a autoridades diplomáticas e invitados especiales durante una emotiva jornada realizada en la residencia de la Embajada de Uruguay, orientada a celebrar la identidad soberana y fortalecer aún más los sólidos lazos de hermandad bilateral. Durante la ceremonia se entregó un especial reconocimiento oficial a Nicolás Latourrette Bo y a Gustavo Vidart, destacando su valiosa trayectoria y constante aporte a la cultura y integración.

Por Nadia Cano
Mujer en blusa negra y mujer en blusa azul claro, junto a hombre en traje a rayas y corbata roja, posando en una reunión formal.
Jacqueline Morán, Natalia Pereira Mascheroni y Juan Manuel Nungaray, embajador de México.
Mujer con vestido negro y detalles dorados, hombre en traje de rayas, ambos con expresión seria en un entorno formal.
Andrea Bacigalupi y Walter Ismachowiez.
Tres personas en primer plano: hombre de traje oscuro y corbata clara, mujer con blusa negra y falda floral, hombre canoso con traje y corbata azul claro en un evento al aire libre.
Víctor Verdún, Patricia Frutos y Carlos Jorge Biedermann.
Grupo de cuatro personas sonriendo en un evento al aire libre, con un ambiente verde y festivo. Hombre con traje gris y mujer con abrigo claro.
Luis Ocampos Pompa, Leticia Alvarenga, Ana Martini y Juampi Pistilli.
Mujeres sonrientes, una con vestido rojo y chaqueta blanca, y otra con traje oscuro y blusa verde, en un evento al aire libre.
Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea y Danielle Dunne, embajadora de Reino Unido.
Dos hombres en traje oscuro, uno con corbata rosa y otro con pin, conversan en un evento bajo carpa con fondo de asistentes.
Alberto Sborovsky y Daniel Prieto.
Hombre con barba y camisa negra, mujer con blusa blanca y jeans, y hombre con gorro negro y gafas, todos sonrientes en un entorno festivo.
Marcelo Gabriel, Daiu Coronel y Jaime Zacher.