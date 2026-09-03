Uruguay celebró en Asunción su 201° aniversario

El Consulado General del Uruguay en Paraguay conmemoró con gran solemnidad el 201° aniversario de su gloriosa independencia patria. Este trascendental encuentro reunió a distinguidos connacionales, a autoridades diplomáticas e invitados especiales durante una emotiva jornada realizada en la residencia de la Embajada de Uruguay, orientada a celebrar la identidad soberana y fortalecer aún más los sólidos lazos de hermandad bilateral. Durante la ceremonia se entregó un especial reconocimiento oficial a Nicolás Latourrette Bo y a Gustavo Vidart, destacando su valiosa trayectoria y constante aporte a la cultura y integración.