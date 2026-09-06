Estreno de la comedia nacional Timoteo

Con una gran concurrencia de invitados especiales, el elenco y referentes de la cultura nacional, se llevó a cabo el esperado estreno de la comedia paraguaya “Timoteo: El loro que se volvió santo”. El avant premiere, fue realizado en las salas de Cinemark del Paseo La Galería. El evento reunió a los protagonistas y realizadores para celebrar la llegada oficial a la cartelera de esta desopilante y entrañable historia dirigida por Osvaldo G. Ortiz Faiman.