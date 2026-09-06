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06 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Estreno de la comedia nacional Timoteo

Ocho personas sonríen, posando en un evento, con vestidos coloridos y un fondo decorado relacionado con 'Timoteo'.
Elenco de la comedia paraguaya "Timoteo: El loro que se volvió santo".SILVIO ROJAS

Con una gran concurrencia de invitados especiales, el elenco y referentes de la cultura nacional, se llevó a cabo el esperado estreno de la comedia paraguaya “Timoteo: El loro que se volvió santo”. El avant premiere, fue realizado en las salas de Cinemark del Paseo La Galería. El evento reunió a los protagonistas y realizadores para celebrar la llegada oficial a la cartelera de esta desopilante y entrañable historia dirigida por Osvaldo G. Ortiz Faiman.

Por Nadia Cano
Mujer con blusa colorida y hombre en traje claro junto a tres niños sonrientes con vestimenta variada, en un ambiente festivo.
Osvaldo Ortíz y Tania Simbrón con su familia.
Pareja sonriente en elegante evento, ella con vestido verde claro y cartera beige, él en blazer negro y camiseta verde.
Maco Cacavelos y Rafael Kohan.
Hombre en saco gris y camiseta clara sonríe junto a mujer de cabello suelto, vestida de negro, en un evento festivo y colorido.
Federico Stampf y Analía González.
Mujeres sonrientes en abrigo negro y bufanda multicolor, posando en un vestíbulo decorado en ambiente festivo.
Yamili Seif Eddine y Marta Stampf.
Cuatro adultos y una adolescente sonríen en un ambiente moderno, todos con vestimenta variada y expresiones felices.
Saturnino Piris, Liz Piris, David Haidar, Jadiyi Haidar y Leila Haidar.
Dos mujeres sonrientes en ropa verde, una sostiene una jaula con objeto amarillo, en un ambiente festivo.
Rosita Battilana y Amada Gómez.
Una mujer en vestido verde luminoso y abrigo negro flanqueada por dos hombres en trajes, posando en un cine.
Camilo Navarro, Cristina Chonillo y Diego de Garay.