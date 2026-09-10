El drama del criadazgo llega a las tablas

Plan International Paraguay y Koga presentaron en la Manzana de la Rivera la obra teatral “La casa que no era mía”. La función privada reunió a autoridades e invitados especiales para reflexionar sobre esta práctica naturalizada en el país. La puesta en escena retrató la vida de Luz, una adolescente de catorce años que abandonó su hogar en el interior bajo falsas promesas de estudio, enfrentando jornadas de trabajo doméstico. Mediante el arte, los organizadores buscaron transformar la percepción social y frenar los abusos que afectan a niñas y adolescentes.