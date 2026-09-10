Sociales
10 de septiembre de 2026 a la - 01:00

El drama del criadazgo llega a las tablas

Dos mujeres sonrientes, una con vestido negro y otra con chaqueta blanca y falda verde, en un ambiente natural con un árbol.
Noelia Errecarte y Verónica Arguello.Silvio Rojas

Plan International Paraguay y Koga presentaron en la Manzana de la Rivera la obra teatral “La casa que no era mía”. La función privada reunió a autoridades e invitados especiales para reflexionar sobre esta práctica naturalizada en el país. La puesta en escena retrató la vida de Luz, una adolescente de catorce años que abandonó su hogar en el interior bajo falsas promesas de estudio, enfrentando jornadas de trabajo doméstico. Mediante el arte, los organizadores buscaron transformar la percepción social y frenar los abusos que afectan a niñas y adolescentes.

Por Nadia Cano
Tres mujeres sonríen en un entorno urbano, con blusas formales: verde, negra y chaqueta azul clara.
Paola Flor, Rocío Grommeck y Gloria Teresa Rojas.
Mujer de cabello corto y abrigo morado sonríe, junto a un hombre de barba y abrigo claro, en un evento social al aire libre.
Rosana Caballero junto con Gustavo Benítez.
Mujer de cabello largo con camisa negra y hombre en camiseta colorida sonríen entrelazados en un ambiente cultural al aire libre.
Karina Lucarelli y Carlos Díaz.
Dos mujeres y un hombre sonríen en un jardín, luciendo camisetas y pantalones. Una mujer lleva el logotipo de Plan International.
Rebecca Velilla, Fabián Leiva y Patricia Segovia.
Hombre con cabello rizado y gafas amarillas, mujer en vestido azul y joven en camiseta blanca posan sonriendo en un entorno verde.
Emilio Ortellado, Nadia Capdevila y Giuliano Calcagno.
Dos mujeres y un hombre sonríen en un ambiente ajardinado, vistiendo ropa casual y moderna.
Sofia Netto, Hugo Matto y Aramí Corsés.
Dos hombres y una mujer en un patio. La mujer lleva blusa clara y chal verde, sujeta un bolso. Buen ambiente social.
Hugo Biedermann, Karina Schaerer y Julio Sosa.
Mujeres sonriendo en un entorno al aire libre, la de izquierda con blusa oscura y pantalones burdeos, la de derecha en blusa blanca y pantalones oscuros.
Ilse Bertoni y Vivi Zapata.