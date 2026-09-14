Arte y cartón: homenaje a Félix Toranzos

Una mudanza y materiales destinados al descarte dieron origen a “Cartonaje. Memorias del embalaje”, una exposición colectiva que reunió a 64 artistas en Viedma Galería de Arte de Asunción. La propuesta, curada por María Eugenia Ruiz, rindió homenaje a Félix Toranzos. El cartón utilizado como embalaje se transformó en soporte para piezas únicas, materializando gestos de afecto y admiración hacia el artista. La muestra fusionó lo cotidiano y la creación para convertir un simple objeto de traslado en memoria y expresión viva.