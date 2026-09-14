Sociales
14 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Arte y cartón: homenaje a Félix Toranzos

Mujer mayor con cabello rojo sonríe, hombre con andador habla, mujer con abrigo negro escucha en galería de arte.
María Eugenia Ruiz, Felix Toranzos y Verónica Viedma.Silvio Rojas

Una mudanza y materiales destinados al descarte dieron origen a “Cartonaje. Memorias del embalaje”, una exposición colectiva que reunió a 64 artistas en Viedma Galería de Arte de Asunción. La propuesta, curada por María Eugenia Ruiz, rindió homenaje a Félix Toranzos. El cartón utilizado como embalaje se transformó en soporte para piezas únicas, materializando gestos de afecto y admiración hacia el artista. La muestra fusionó lo cotidiano y la creación para convertir un simple objeto de traslado en memoria y expresión viva.

Por Nadia Cano
Mujer de cabello oscuro y largo, con blusa clara y suéter, observa pinturas en una galería de arte iluminada.
"Cartonaje, memorias del embalaje" es una muestra que reunió a 64 artistas paraguayos como homenaje al artista Félix Toranzos.
Tres personas sonríen en la galería: mujer de cabello rojo en chaqueta clara, hombre con gafas en camisa gris y mujer rubia con camisa a rayas.
Monika Schuchardt, Jorge Ocampos y Rosi Bello.
Dos mujeres sonrientes: una con chaqueta de serpiente y blusa blanca, y la otra en camisa de rayas, posando en un ambiente decorado con arte abstracto.
Cristina Paoli y Laura González.
Tres mujeres sonrientemente conversan; una lleva abrigo de cuadros, otra camisa blanca y abrigo negro, y la última blusa negra con transparencias.
Ida de los Ríos, Miriam Chamarro y Olga Espínola.
Dos hombres y dos mujeres, uno con camisa clara, conversan en un ambiente de galería de arte moderno y bien iluminado.
Solidario Martínez, Raquel Perito, María Fe Vierci y Jorge Giratt.
Hombre canoso sonriente con camisa de lunares, mujer rubia mirando a cámara, mujer mayor con blusa azul y chaqueta blanca, y hombre de piel morena serio, en ambiente moderno.
William Paats, Margarita Vollrath, Mabel Ávila y Melvin Roldán.
Hombre de camisa a cuadros y mujer con blusa gris sosteniendo una bufanda, ante pinturas abstractas en la galería.
Edgar Ynsfrán y Emmanuelle Boucardeau.
Dos mujeres sonríen frente a coloridas pinturas en una galería, una lleva blusa clara y pantalones beige, la otra blusa rosada y pantalones oscuros.
Carmen Andrada Borgognon y María Liz Jara.