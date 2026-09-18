Cena de los Arroces: noche de solidaridad y tradición española

La Asociación de la Mujer Española celebró su tradicional Cena de los Arroces en la Casa de España, en una velada que reunió a representantes diplomáticos, autoridades e integrantes de la colectividad española en Paraguay. La cita tuvo además un propósito solidario, ya que lo recaudado fue destinado a apoyar la labor de las Hermanas Pobres de Jesucristo, quienes acompañan a familias en situación de vulnerabilidad y a personas en situación de calle.

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