Sociales
18 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Cena de los Arroces: noche de solidaridad y tradición española

Cena de los arroces en Casa España
Begoña Puig, Natalia Salas y Estibaliz Hernández. Fernando Romero

La Asociación de la Mujer Española celebró su tradicional Cena de los Arroces en la Casa de España, en una velada que reunió a representantes diplomáticos, autoridades e integrantes de la colectividad española en Paraguay. La cita tuvo además un propósito solidario, ya que lo recaudado fue destinado a apoyar la labor de las Hermanas Pobres de Jesucristo, quienes acompañan a familias en situación de vulnerabilidad y a personas en situación de calle.

Por ABC Color
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Cena de los arroces en Casa España
Antonio De la Barrera, Luz Galeano y Édgar Insfrán.
Cena de los arroces en Casa España
Cristina Sasiain, Concepción Bower, Montserrat Aparici y Natalia Peláez.
Cena de los arroces en Casa España
María Inés Berkemeyer, Mar Puig y Claudia Peláez.
Grupo de cinco personas: hombre con barba y gafas, mujer pelirroja en vestido azul y mujer con traje negro, sonriendo en ambiente festivo.
Esteban Chica, Luján García, Evelyn Bogado, Álvaro Sánchez y Mario Rodríguez.
Cena de los arroces en Casa España
Jorge Puig, Mirta Ochipinti, Rubén Platón y Natalia Amabile.
Cena de los arroces en Casa España
Violeta Melgarejo, Luis Carlos Berin y Ana Moreira.
Cena de los arroces en Casa España
Ariadna Baccino, Maricarmen Hernández, Gladys Rojas de Blanco, Inés Mateos y Dolly Blanco.
Cena de los arroces en Casa España
Fernando Sosa junto con Claudia y José Luis Martínez.