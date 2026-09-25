Gran Gala y Top de Marcas de la Construcción premió a los mejores del rubro

Gran Gala y Top de Marcas de la Construcción premió a los mejores del rubro

En el Banco Central del Paraguay se llevó a cabo la 29° edición de la Gran Gala y Top de Marcas de la Construcción, evento en el que se premió a las mejores empresas del sector. Asimismo, 15 figuras e instituciones excepcionales recibieron la Distinción a la Trayectoria Profesional 2026. Estuvieron presentes directivos de las empresas premiadas, autoridades nacionales, profesionales del rubro e invitados especiales.