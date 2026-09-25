Sociales
25 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Gran Gala y Top de Marcas de la Construcción premió a los mejores del rubro

Dos hombres en trajes oscuros y corbatas rojas, con expresiones neutras, en un evento formal de fondo oscuro.
Édgar y Américo Robinson, organizadores del evento. Pedro Gonzalez

En el Banco Central del Paraguay se llevó a cabo la 29° edición de la Gran Gala y Top de Marcas de la Construcción, evento en el que se premió a las mejores empresas del sector. Asimismo, 15 figuras e instituciones excepcionales recibieron la Distinción a la Trayectoria Profesional 2026. Estuvieron presentes directivos de las empresas premiadas, autoridades nacionales, profesionales del rubro e invitados especiales.

Por ABC Color
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Tres mujeres sonrientes en evento: una con blusa negra y chal rojo, otra con blusa azul y chaqueta rosa, y la última con blusa negra y chaqueta roja.
María Luz Cubilla, María Luisa Blanes y Stella Gauto.
Hombres y mujer conversan, el primero con saco negro y camisa rosa, la mujer en blusa blanca y pantalón marrón, el tercero con traje negro y corbata azul.
Ángel Molina, Ana Blanco y Víctor González Acosta.
Dos mujeres sonríen, una con blusa rosa y cabello rizado, otra en traje negro y corte bob, en un ambiente moderno.
Gladys y María Soledad Mas.
Hombre canoso en chaqueta gris y camisa de cuadros junto a compañero en chaqueta azul, ambos con expresiones serias en evento formal.
Arq. Ricardo Giménez y Eduardo Felippo.
Cuatro personas posan en ambiente elegante: hombre de traje oscuro, mujer con blusa negra y saco azul, otra mujer en conjunto blanco, y hombre de saco claro.
César Ozuna, Elvira Vallejos, Analía Morales y Gianmarco Felippo.
Cuatro mujeres y un hombre sonríen en un ambiente bien iluminado, vistiendo trajes elegantes, en la Gran Gala de la construcción.
Carlos Ocampos, Rode Núñez, Victoria Martínez y Vanina Ferreira Argüello.
Hombre mayor con traje oscuro conversando con mujer de cabello largo y oscuro. Joven sonriente en blusa blanca, dos mujeres en negro y hombre en chaqueta azul lo acompañan.
Reinaldo Delgado, Rocío Villalba, Emma Delgado, Marisol Ambrasath y Christian Acuña.
Cinco personas en gala: hombre de traje gris serio, mujer en vestido negro con teléfono, y otros sonriendo en vestido negro y trajes claros.
Leandro Vieira, Vanessa Ziehe, Kimberly Cramer, Miguel Vega y Daniel Souto.