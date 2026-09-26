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26 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Narciso en la red carpet de San Sebastián

Productores, actores y director de Narciso en la presentación oficial de la película en el Festival de Cine de San Sebastián.
Productores, actores y el director de Narciso en la presentación oficial de la película en el Festival de Cine de San Sebastián.Marlene Aponte

La película paraguaya Narciso cerró la sección Horizontes Latinos del festival de cine de San Sebastián. En ella compitieron importantes títulos de América Latina. Productores, actores y el director de Narciso, Marcelo Martinessi, fueron retratados en la red carpet de esta prestigiosa muestra de cine mundial. Narciso es una coproducción de Paraguay, Brasil, España, Francia, Alemania, Portugal y Uruguay.

Por ABC Color
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Sebastián Peña, Marcelo Martinessi y Belén Vierci en el estreno de la película paraguaya Narciso en el festival de cine de San Sebastián.
Sebastián Peña, Marcelo Martinessi y Belén Vierci.
Margarita Irún y Manuel Cuenca en el estreno de la película Narciso en el festival de San Sebastián.
Margarita Irún y Manuel Cuenca.
Carla Martinessi y Lucila Benza participan en el estreno de la película 'Narciso' en San Sebastián.
Carla Martinessi y Lucila Benza.
Diro Romero y Natalia Fúster participaron en la proyección de Narciso en el festival de San Sebastián.
Diro Romero y Natalia Fúster.
Florencia Boccia y Mona Martínez asisten a la proyección de la película Narciso en el Festival de San Sebastián.
Florencia Boccia y Mona Martínez.
Zeltia Montes y Fernando Bernardou posaron sonrientes durante la proyección de su película en San Sebastián.
Zeltia Montes y Fernando Bernardou.
Lafuente, Puertas, Arza y Bermejo posan sonrientes en el Festival de Cine de San Sebastián.
Alex Lafuente, Angela Puertas, Ana Arza y Alan Bermejo.
Julia Murat y Marina Perales asistieron al Festival Internacional de Cine de San Sebastián para la proyección de la película Narciso.
Julia Murat y Marina Perales.