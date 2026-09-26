Narciso en la red carpet de San Sebastián

La película paraguaya Narciso cerró la sección Horizontes Latinos del festival de cine de San Sebastián. En ella compitieron importantes títulos de América Latina. Productores, actores y el director de Narciso, Marcelo Martinessi, fueron retratados en la red carpet de esta prestigiosa muestra de cine mundial. Narciso es una coproducción de Paraguay, Brasil, España, Francia, Alemania, Portugal y Uruguay.

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