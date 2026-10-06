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06 de octubre de 2026 a la - 01:00

Embajada paraguaya celebró en Madrid el éxito internacional de la película”Narciso”

Belén Vierci en abrigo rojo, rodeada de personas felices en un ambiente formal, con bandera paraguaya de fondo.
Parte del equipo actoral de “Narciso”, que recibió el abrazo de Paraguay en España antes de llegar a las salas comerciales de ese país. El agasajo se realizó en la sede de la Embajada Paraguaya en Madrid.Gentileza

La Embajada de Paraguay en España, con sede en Madrid, ofreció una recepción al equipo de “Narciso”, dirigida por Marcelo Martinessi, para celebrar la destacada participación de la película en el Festival de San Sebastián y su estreno en las salas españolas.

Por Marlene Aponte, ABC Color
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El embajador Justo Pastor Apodaca recibió al director, parte del elenco, a la directora del Instituto Nacional Audiovisual Paraguayo (INAP), Natalia Fuster, a representantes de la productora española BTeam y a paraguayos residentes en Madrid, en un encuentro que puso en valor el creciente protagonismo del cine paraguayo en el escenario internacional.

Martinessi en camiseta negra, Irún en vestido colorido, posan felices rodeados de amigos en la embajada.
Aníbal Ortiz, Sebastián Peña, Marcelo Martinessi, el embajador de Paraguay en España, Justo Pastor Apodaca, Margarita Irún y Diro Romero, en la sede de la Embajada Paraguaya en Madrid.
Tres personas: mujer rubia con blusa colorida y abrigo blanco, mujer castaña en blusa burdeos, hombre con camisa a cuadros, todos sonrientes en oficina.
Mary Méndez, Doris Román, ministra de la embajada de Paraguay en España, y Aldo Pusineri.
Mujer de cabello oscuro y vestido negro sonríe al lado de un hombre con traje gris claro y corbata con puntos oscuros.
Andrea Cáceres y Diego Martínez.
Dos mujeres sonrientes conversan en la Embajada de Paraguay. Una viste chaqueta verde, la otra un abrigo negro.
Vicky Ramírez y Lucía Sapena.
Hombre con blazer negro y camiseta blanca sonríe junto a mujer en blusa burdeos. Ambos interactúan con un hombre con saco azul oscuro y otro con saco gris.
Marcelo De los Santos, Natalia Fuster, Héctor Ozuna y Ale Acosta.
Martinessi en camiseta a rayas habla mientras Irún y Mora lo escuchan, rodeados de un ambiente formal y comensales atentos.
El cineasta paraguayo Marcelo Martinessi agradeció el apoyo de la Embajada Paraguaya en España y a la productora española BTeam.