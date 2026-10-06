Embajada paraguaya celebró en Madrid el éxito internacional de la película”Narciso”

Embajada paraguaya celebró en Madrid el éxito internacional de la película”Narciso”

La Embajada de Paraguay en España, con sede en Madrid, ofreció una recepción al equipo de “Narciso”, dirigida por Marcelo Martinessi, para celebrar la destacada participación de la película en el Festival de San Sebastián y su estreno en las salas españolas.