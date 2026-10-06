El embajador Justo Pastor Apodaca recibió al director, parte del elenco, a la directora del Instituto Nacional Audiovisual Paraguayo (INAP), Natalia Fuster, a representantes de la productora española BTeam y a paraguayos residentes en Madrid, en un encuentro que puso en valor el creciente protagonismo del cine paraguayo en el escenario internacional.
06 de octubre de 2026 a la - 01:00
Embajada paraguaya celebró en Madrid el éxito internacional de la película”Narciso”
La Embajada de Paraguay en España, con sede en Madrid, ofreció una recepción al equipo de “Narciso”, dirigida por Marcelo Martinessi, para celebrar la destacada participación de la película en el Festival de San Sebastián y su estreno en las salas españolas.
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