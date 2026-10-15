Sociales
15 de octubre de 2026 - 01:00

Purina reunió a la comunidad veterinaria en una jornada de reconocimiento

Mujer sonriente con cabello lacio y hombre con barba en chaquetas oscuras, posando frente a fondo negro.
Mateo Benítez y Nadia Hadid. SILVIO ROJAS FALCON

Purina Paraguay reunió a cerca de 150 profesionales en Puerto Liebig para reconocer su compromiso con la salud y el bienestar de las mascotas. El encuentro combinó actualización científica e intercambio de conocimientos, con charlas especializadas sobre nutrición clínica, y reafirmó el vínculo de la marca con los médicos veterinarios en torno a una misión compartida: poner a las mascotas en primer lugar.

Por ABC Color
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Cinco mujeres sonrientes en atuendo negro y blanco, disfrutan de un evento iluminado con luces cálidas en ambiente festivo.
Verónica Leal, Paloma O’Higgins, Ingrid Insfrán, Valeria Ayala y Luz González.
Dos mujeres, una con blusa blanca y chaqueta negra y otra con blusa verde y falda negra, sonríen en un ambiente elegante con luces rojas.
Natalia Makucheff y Adriana Ortiz Miltos.
Dos mujeres con chaquetas, una blanca y otra verde, posan sonrientes en un bar con ambiente social y tenue iluminación.
Cintia Araujo y Yanina Maidana.
Tres personas sonriendo en un ambiente cálido; un hombre con chaleco, otro con camisa clara y una mujer con cinturón.
Álvaro Jara, Cynthia Basterra y Diego Dacak.
Una mujer con blusa blanca sonríe junto a otra con blusa marrón y un hombre en camisa celeste, en un bar con luces tenue.
Paz Centurión, Giovanna Perinetto y Sergio Dávalos.
Hombre con cabello rizado y barba, mujer con atuendo marrón, mujer en top rojo, hombre con camiseta negra, todos sonriendo en evento festivo.
José Aldama, Cecilia Orué, Adriana Recalde y Rodney Ríos.
Dos hombres sonrientes en camisa, uno azul y otro claro, con credenciales en un ambiente cálido y decorativo.
Pablo Sirai y Orlando Coronel.
Cinco personas en ambiente elegante, conversando; hombre alto en camisa oscura, mujeres en blusas negras y rojas, hombres con camisas claras y oscuras.
Orlando Samper, Cecilia Román, Maia Udagawa junto con Arturo y Arnaldo González.