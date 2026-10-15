Purina reunió a la comunidad veterinaria en una jornada de reconocimiento

Purina reunió a la comunidad veterinaria en una jornada de reconocimiento

Purina Paraguay reunió a cerca de 150 profesionales en Puerto Liebig para reconocer su compromiso con la salud y el bienestar de las mascotas. El encuentro combinó actualización científica e intercambio de conocimientos, con charlas especializadas sobre nutrición clínica, y reafirmó el vínculo de la marca con los médicos veterinarios en torno a una misión compartida: poner a las mascotas en primer lugar.