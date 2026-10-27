Sociales
27 de octubre de 2026 - 12:37

Bancop acompañó una nueva edición de la Noche de la Carne Paraguaya

Cinco hombres en chaquetas, uno sonriente en el centro, conversando en un ambiente interior, mostrando diversas actitudes relajadas.
Héctor Cristaldo, Andy Oswald Raatz, Michael Harder Toews, presidente de Bancop; Harry Bartel y Ricardo Wollmeister.PEDRO GONZALEZ

Bancop participó de la Noche de la Carne Paraguaya, un encuentro que reunió a autoridades, empresarios y referentes de los sectores cárnico y ganadero para celebrar la calidad de la producción nacional. La velada tuvo espacios de relacionamiento entre los principales actores de la cadena productiva y destacó el valor de la carne paraguaya como emblema del desarrollo económico del país.

Por ABC Color
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Tres mujeres sonrientes: una en blusa blanca y pantalón negro, otra en blusa roja y falda oscura, en un ambiente bien iluminado.
Carmen Franco, Alexandra Ozorio y Blanca Trigo.
Hombre de barba y abrigo gris sonríe junto a cuatro personas, en un ambiente moderno y amigable.
Benigno López, Raúl Vera, Dimas Ayala, Liz Cramer y Gerhard Klassen.
Hombres en trajes formales y chaquetas conversan, con sonrisas en un ambiente interior cálido.
Andreas Unger, Jorge Solis y Álvaro Brasa.
Cuatro personas sonrientes: un hombre con saco negro, una mujer elegante en azul, y dos hombres con sacos oscuros, en un ambiente moderno.
Édgar Mañoti, Nelson Aguirre, Cecilia Acosta y Elías Martínez.
Tres mujeres sonríen a la cámara, vestidas de negro y con estampados, en un ambiente elegante.
Romina Troche, Anahí Ullón y Bianca Monges.
Cuatro hombres vestidos con chaquetas y camisas blancas, posan en un ambiente cálido con fondo de ladrillo expuesto.
Valdir Wottrich, Frank Rempel, Florian Weiss y Ferdinand Regher.
Tres hombres en un salón elegante: uno con blazer azul, otro con traje negro y corbata a rayas, y otro en traje azul oscuro.
Marcelo Portaluppi, Alfred Fast, presidente de Fecoprod; y Marcelo González Ferreira, viceministro de Ganadería.