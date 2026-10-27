27 de octubre de 2026 - 12:37
Bancop acompañó una nueva edición de la Noche de la Carne Paraguaya
Bancop participó de la Noche de la Carne Paraguaya, un encuentro que reunió a autoridades, empresarios y referentes de los sectores cárnico y ganadero para celebrar la calidad de la producción nacional. La velada tuvo espacios de relacionamiento entre los principales actores de la cadena productiva y destacó el valor de la carne paraguaya como emblema del desarrollo económico del país.
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