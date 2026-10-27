Bancop acompañó una nueva edición de la Noche de la Carne Paraguaya

Bancop acompañó una nueva edición de la Noche de la Carne Paraguaya

Bancop participó de la Noche de la Carne Paraguaya, un encuentro que reunió a autoridades, empresarios y referentes de los sectores cárnico y ganadero para celebrar la calidad de la producción nacional. La velada tuvo espacios de relacionamiento entre los principales actores de la cadena productiva y destacó el valor de la carne paraguaya como emblema del desarrollo económico del país.