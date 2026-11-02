Mazda inauguró una nueva casa central con una inversión millonaria

El Grupo Garden inauguró la nueva sede de Mazda en Asunción, un complejo de más de 13.000 m² que demandó una inversión superior a US$ 10 millones. La apertura reunió a directivos internacionales de la marca, empresarios e invitados especiales, y tuvo como marco la presentación de la tercera generación de la Mazda CX-5, en una apuesta por consolidar la presencia de la firma japonesa en Paraguay.

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