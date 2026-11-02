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Sociales
02 de noviembre de 2026 - 13:14

Mazda inauguró una nueva casa central con una inversión millonaria

Ñufro Arias y Didier Arias posan con elegantes trajes en un ambiente decorado, mostrando expresiones de felicidad.
Diego Facetti, gerente comercial de Mazda, Takeshi Mikami, gerente de operaciones internacionales de Mazda; Malena Quiñónez de Arias junto con Nufro y Didier Arias. Pedro Gonzalez

El Grupo Garden inauguró la nueva sede de Mazda en Asunción, un complejo de más de 13.000 m² que demandó una inversión superior a US$ 10 millones. La apertura reunió a directivos internacionales de la marca, empresarios e invitados especiales, y tuvo como marco la presentación de la tercera generación de la Mazda CX-5, en una apuesta por consolidar la presencia de la firma japonesa en Paraguay.

Por ABC Color
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Teresa Codas sonríe en vestido claro, acompañada de dos mujeres con atuendos elegantes en ambiente iluminado con tonos rojos.
Tere Codas, Sachi Tanaka y Andrea Benítez.
Hombre canoso con camisa negra, mujer en vestido blanco y dorado, y hombre con barba en traje gris, sonríen en evento iluminado.
Fernando Allen, Ofelia Aquino y Emiliano Remonato.
Fernando Ariel Zaragoza Doldán con camisa negra y blazer gris, sonríe junto a mujer en vestido negro y gafas ante fondo 'MAZDA'.
Jonathan Stewart y Luna Roca.
Tres personas en evento social: un hombre de camisa blanca a rayas, una mujer con blusa blanca y un joven en camisa celeste, todos sonrientes.
Félix Cáceres, Fabrizio Buccini y Bianca Filippini.
Dos mujeres de pie en un ambiente iluminado, una con blusa de volantes y otra con blusa negra con encaje, rodeadas de luces rojas.
Nicole Planás y Tamara Galarza.
Tres mujeres sonrientes: una con blusa blanca y pantalones marrones, otra en vestido negro y la última con camiseta negra y chaqueta blanca, en un ambiente festivo.
Sandra Samudio, Leila Paredes y Thiara Zaván.
Dos mujeres sonrientes, una en camisa negra y la otra en vestido azul oscuro, posan en un evento decorado elegantemente.
Yessenia y Maira Selent.
Mujer con cabello largo y vestido marrón sonríe junto a un hombre calvo vestido de negro en un ambiente social iluminado.
Geraldine Peris de Fleitas y Osmar Fleitas.

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