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Sociales
03 de noviembre de 2026 - 01:00

Premios B2B Paraguay reconoció a las marcas preferidas del sector empresarial

Dos mujeres sonrientes en el escenario, una sostiene un trofeo y un certificado, fondo oscuro con luces brillantes.
Rocío Brizuela junto con Gisela Salomón tras recibir galardón en la categoría Cartelería y Vía Pública por Prourbe Medios. Pedro Gonzalez

La tercera edición de los Premios B2B Paraguay reunió a referentes del ámbito empresarial en Talleyrand Costanera, para distinguir a las marcas y compañías proveedoras más valoradas del mercado corporativo nacional. La gala reconoció a las empresas destacadas en 63 categorías, a partir de un estudio de mercado realizado por Consultora CCR, que puso en relieve la calidad, innovación y confianza en las relaciones comerciales.

Por ABC Color
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Hombre en chaqueta azul y mujer en blusa blanca junto a mujer en atuendo plateado y hombre en chaqueta negra, todos sonrientes.
Alexander Monges, Alice Fleitas, Crista Yudis y Julio Ferrari.
Hombre con camisa blanca y saco oscuro junto a mujer en chaqueta negra y blusa a rayas en evento bien iluminado.
Gerardo Peyrat y María Weil.
Cuatro hombres sonríen en ceremonia, uno sostiene trofeo 'B2B 2022', fondo decorado en rojo y blanco.
Guillermo Aguiar, Ariel Duarte, Milton Stumpfs y Sergio De Nicola, representantes de ABC, tras recibir premio a mejor pauta en diario impreso y digital.
Mujer rubia en atuendo negro sosteniendo una bolsa junto a dos hombres con trajes formales en un salón elegante.
Eliana Ruiz Díaz, Walter Armele y Nicolás Noguera.
Cuatro personas en elegante interior: hombre con barba en chaqueta clara, dos mujeres y otro hombre en camisas de diferentes estilos.
Carlos Ayala, Paola Scolari, Macarena Lezcano y Carlos Cárdenas.
Grupo de cinco personas sonrientes en evento de negocios. Mujer con traje marrón es la figura central, acompañada de otras en elegante vestimenta.
Mauri Adorno, Ana Royg, Ruth González, Alejandra Baudo y Diego Esquivel.
Hombre con blazer azul y mujer en conjunto verde oscuro sonríen en un evento formal con luces cálidas de fondo.
Atilio Talavera y Claudia Coronel.
Un hombre joven en traje oscuro y una mujer con vestido negro con lunares dorados sonríen mientras posan en un ambiente formal.
Quimey Chaves, Paz Orué, Kathia Martínez, Christian Portillo y David Vargas.

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