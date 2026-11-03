Premios B2B Paraguay reconoció a las marcas preferidas del sector empresarial

La tercera edición de los Premios B2B Paraguay reunió a referentes del ámbito empresarial en Talleyrand Costanera, para distinguir a las marcas y compañías proveedoras más valoradas del mercado corporativo nacional. La gala reconoció a las empresas destacadas en 63 categorías, a partir de un estudio de mercado realizado por Consultora CCR, que puso en relieve la calidad, innovación y confianza en las relaciones comerciales.

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